Un plato muy natural
Sopa refrescante de tomate con melocotón y pipas de Arguiñano
Una receta llena de color y sabor con unos ingredientes 100% naturales que te ayudará a combatir el calor. Un plato sencillo y muy rico de la mano de Cocina abierta de Karlos Arguiñano.
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Ingredientes (4 p.):
- 1 kg de tomates maduros
- 1 diente de ajo
- 100 g de pan del día anterior
- 1 melocotón amarillo
- 100 g de pipas de calabaza tostadas y saladas
- 15 ml de vinagre de Jerez
- 80 ml de aceite de oliva virgen extra
- sal
- 6-8 hojas de albahaca
- perejil
Elaboración:
Para hacer la sopa, retira el pedúnculo de los tomates, córtalos en cuartos y ponlos en el vaso de la batidora. Como es bastante tomate, tritura un poco para que deje espacio al resto de ingredientes. Pela y pica el ajo, y añádelo. Trocea el pan y agrégalo. Vierte el vinagre y una pizca de sal. Tritura 1 minuto a velocidad media y 3 minutos a máxima potencia. Con la batidora en marcha, vierte el aceite de oliva virgen extra en hilo fino y continuo para que emulsione.
Cuela la sopa sobre un bol, tápalo y deja que repose en el frigorífico durante 2 horas aproximadamente.
Pela el melocotón, córtalo en daditos y ponlos en un bol. Añade la albahaca picada y las pipas de calabaza. Mezcla bien.
Reparte la sopa en platos hondos y pon en el centro el melocotón con la albahaca y las pipas. Moja con un hilo de aceite de oliva y decora con perejil.
Consejo:
A la hora de elegir un buen tomate, huele la zona del tallo o la rama. Si no huele a nada, el tomate no tendrá sabor.
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