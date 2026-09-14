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Un plato muy natural

Sopa refrescante de tomate con melocotón y pipas de Arguiñano

Una receta llena de color y sabor con unos ingredientes 100% naturales que te ayudará a combatir el calor. Un plato sencillo y muy rico de la mano de Cocina abierta de Karlos Arguiñano.

Sopa refrescante de tomate con melocotón y pipas de Arguiñano

Sopa refrescante de tomate con melocotón y pipas de Arguiñano

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
Publicado:

Ingredientes (4 p.):

  • 1 kg de tomates maduros
  • 1 diente de ajo
  • 100 g de pan del día anterior
  • 1 melocotón amarillo
  • 100 g de pipas de calabaza tostadas y saladas
  • 15 ml de vinagre de Jerez
  • 80 ml de aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • 6-8 hojas de albahaca
  • perejil

Elaboración:

Para hacer la sopa, retira el pedúnculo de los tomates, córtalos en cuartos y ponlos en el vaso de la batidora. Como es bastante tomate, tritura un poco para que deje espacio al resto de ingredientes. Pela y pica el ajo, y añádelo. Trocea el pan y agrégalo. Vierte el vinagre y una pizca de sal. Tritura 1 minuto a velocidad media y 3 minutos a máxima potencia. Con la batidora en marcha, vierte el aceite de oliva virgen extra en hilo fino y continuo para que emulsione.

Tritura los tomates
Tritura los tomates | antena3.com

Cuela la sopa sobre un bol, tápalo y deja que repose en el frigorífico durante 2 horas aproximadamente.

Cuela la sopa en un bol
Cuela la sopa en un bol | antena3.com

Pela el melocotón, córtalo en daditos y ponlos en un bol. Añade la albahaca picada y las pipas de calabaza. Mezcla bien.

Reparte la sopa en platos hondos y pon en el centro el melocotón con la albahaca y las pipas. Moja con un hilo de aceite de oliva y decora con perejil.

Consejo:

A la hora de elegir un buen tomate, huele la zona del tallo o la rama. Si no huele a nada, el tomate no tendrá sabor.

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