El IPC se dispara en agosto alcanzando su nivel más alto desde febrero de 2023

La inflación registra su nivel más alto desde febrero de 2023 escalando hasta el 4,3% en agosto, siete décimas más que en julio. El INE ha publicado el indicador adelantado del IPC que se ha incrementado con respecto a julio un 0,7% y un 0,6% en tasa interanual.

Detrás de esta subida está el encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, que repuntaron este agosto. Fuentes de la cartera que dirige Carlos Cuerpo aseguran que el Ejecutivo hace "un seguimiento minuto a minuto" del impacto del conflicto en Irán sobre la economía española, de la mano de los agentes sociales y los sectores más afectados y señala que el repunte de la inflación general no se ha trasladado a la inflación subyacente, que excluye de su cálculo de energía y alimentos no elaborados.

¿Habrá descuento para el diésel en septiembre? ¿Y para la gasolina?

Precisamente el precio de los carburantes es la 'gasolina' que ha provocado esta aceleración de la inflación y con el final del verano y el comienzo de septiembre se avecinan novedades al respecto. Durante el mes de agosto y pese a la subida de precio los carburantes han seguido disfrutando de un descuento en el impuesto de hidrocarburos de 10 céntimos el litro, algo inferior al de julio que era de 15 céntimos el litro. Lo previsible era que esta medida se redujese más en septiembre, hasta 5 céntimos el litro y finalmente desaparecer el 1 de octubre.

Sin embargo, y debido a la fuerte subida del precio del gasóleo de julio activó la cláusula de salvaguardia contemplada en el Plan Respuesta. Esta cláusula señala que si el precio de algún carburante subía más de un 15% en junio, su descuento se elevaría a 20 céntimos el litro en agosto, y si lo hacía en julio, el descuento ampliado se aplicaría en septiembre. Y esto es lo que ha ocurrido con el gasóleo, pero no con la gasolina.

Mientras el diésel se incrementó en julio un 15,7%, la gasolina subió un 7,3% por lo que su descuento en septiembre sí baja hasta los 5 céntimos por litro, pero el del diésel sube a los 20 céntimos litro.

Con respecto a los precios de la electricidad y el gas, como sus precios no superaron el umbral del 15% en julio el IVA se mantiene en el 21% y no en el 10%.