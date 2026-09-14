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Mejores momentos | 14 de septiembre

“¡Lo tengo!”: La euforia de Mari Nieves al averiguar el panel en el último momento

Los nervios del plató pueden jugar una mala pasada a cualquiera. Por suerte, Mari Nieves ha logrado calmarlos en el momento justo, resolviendo exitosamente su primer panel.

“¡Lo tengo!”: La euforia de Mari Nieves al averiguar el panel en el último momento

“¡Lo tengo!”: La euforia de Mari Nieves al averiguar el panel en el último momento

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Borja Tamayo
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La fortuna no ha acompañado precisamente a Mari Nieves durante su paso en La ruleta de la suerte. Ya con el programa avanzado, la concursante seguía con 0€ en el marcador. Los paneles se agotaban y ya se veía volviendo a casa con el mismo dinero con el que salió.

Sin embargo, todo ha cambiado cuando, poco a poco, iba averiguando letras. Así, ha logrado alcanzar los 750€. ¿El problema? Todavía no conseguía ver una de las palabras de la pantalla. Algo que la ha llevado a tirar una última vez, sin certeza alguna de qué consonante elegir.

“¡Ay!”, ha exclamado justo antes de decir una letra: “¡Ya lo tengo!”. Una euforia que la ha llevado a celebrar, junto al público, su primer panel del programa con el que ha ganado nada menos que 825€. ¡Disfruta de nuevo de este momento en el vídeo de arriba!

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Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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