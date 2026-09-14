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Capítulo 103

La última cena de los Korhan en el gran final de Una nueva vida: Halis deja una frase para la historia

La familia Korhan ha vuelto a reunirse alrededor de la misma mesa en uno de los momentos más especiales del gran final de Una nueva vida. Una última cena que ha servido para mirar atrás, recordar todo lo que han vivido y, sobre todo, poner en palabras lo que significa para Halis su familia.

La última cena de los Korhan en el gran final de Una nueva vida: Halis deja una frase para la historia

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Durante la velada, Tesko ha presentado con orgullo su árbol genealógico: la historia de los Korhan, desde sus raíces hasta el cielo. El patriarca ha contemplado el árbol familiar y ha pensado en todas las historias que hay detrás de cada uno de sus miembros. Porque, para él, todos forman parte de una historia mucho más grande.

Durante tantos años, aquella casa ha sido mucho más que un lugar donde vivir. Bajo su techo se han celebrado momentos felices, se han vivido enfrentamientos, se han producido pérdidas y reencuentros.

Sus paredes han sido testigo de prácticamente todo lo que ha ocurrido en la familia. Por eso, Halis se ha mostrado feliz al ver de nuevo a todos juntos. Después de tantas separaciones y conflictos, los Korhan han conseguido volver a compartir una mesa y sentirse, una vez más, como una familia.

El patriarca es consciente de que ninguna familia permanece unida para siempre de la misma manera. La vida cambia, los hijos crecen, cada uno encuentra su propio camino y, tarde o temprano, llega el momento de separarse.

Halis ha aceptado que esa separación forma parte del ciclo de la vida. Sin embargo, también ha dejado claro que marcharse no significa desaparecer. Y pocas casas han acumulado tantas historias como la mansión de los Korhan.

El patriarca ha reconocido que algún día llegará su último sueño, pero lo ha hecho con tranquilidad al saber que su historia no terminará cuando él ya no esté. Porque su legado no está únicamente en la casa, en el apellido o en todo lo que ha construido durante su vida. Está también en las nuevas generaciones que continuarán escribiendo la historia de los Korhan.

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