El Hormiguero convierte su plató en una fiesta con su nuevo baile de apertura

Una de las tradiciones más esperadas de El Hormiguero regresa con el comienzo de la temporada. El presentador y todo su equipo se vuelcan en un baile de cabecera lleno de fuerza, precisión y ritmo.

La reciente versión de Rock This Party se convierte en el motor de esta coreografía, marcada por la complicidad de los colaboradores. El nuevo número abrirá el programa cada noche de lunes a jueves.

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