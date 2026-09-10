El BCE sube los tipos de interés en 25 puntos básicos hasta el 2,5 %, debido a la inflación

El Banco Central Europeo (BCE) ha subido este jueves los tipos de interés a los depósitos de los bancos a un día, en 25 puntos básicos, hasta el 2,5 %, segunda subida del precio del dinero este año, porque prevé que "la inflación se mantendrá muy por encima del objetivo durante un período prolongado" debido a la guerra en Irán, según informa EFE.

El BCE afirma en un comunicado tras la reunión del Consejo de Gobierno en Berlín que "el conflicto en Oriente Próximo continúa generando presiones inflacionistas".

El banco también ha publicado sus nuevas previsiones macroeconómicas de inflación y crecimiento para la zona del euro. Además, prevé una inflación general del 3,0 % en 2026 (sin variación respecto a las proyecciones anteriores de junio), del 2,5 % en 2027 (2,3 % anterior) y del 2,1 % en 2028 (2 % anterior).

El BCE augura una mayor inflación en 2027 y 2028

Por su parte, el BCE mantiene sus pronósticos de inflación para este año pero prevé ahora que la inflación será algo más elevada en 2027 y 2028.

Asimismo, el BCE prevé un crecimiento en la zona del euro del 0,9 % en 2026 (0,8 % en las proyecciones anteriores de junio), del 1,4 % en 2027 (1,2 % anterior) y del 1,5% en 2028 (sin variación). "Esta revisión al alza para 2026 y 2027 refleja principalmente una capacidad de resistencia de la economía de la zona del euro mayor de la esperada", añade el BCE en el comunicado.

Además, el organismo considera que con la decisión tomada hoy sigue "en una buena posición para navegar la incertidumbre causada por el conflicto" y decidirá qué hacer con los tipos de interés, según los datos, en cada encuentro.

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