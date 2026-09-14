"Se ha sacado la churra delante mía": una vecina de Ceuta denuncia una agresión sexual por parte de un migrante y alerta del aumento de la inseguridad en las calles

El miedo y la tensión en Ceuta crecen tras un fin de semana marcado por altercados: reyertas, heridos, agresiones a agentes y varios detenidos.

Una mujer ceutí ha denunciado haber sufrido un episodio de exhibicionismo y acoso sexual. En un vídeo difundido tras los hechos, la joven, visiblemente indignada, relata: "Este pedazo de puerco se ha sacado la churra delante mía. Menos mal que está mi novio conmigo".

El episodio se suma a un fin de semana especialmente complicado en Ceuta, con varias peleas y enfrentamientos en distintos puntos de la ciudad. Una de las reyertas registradas en la zona del Trampolín dejó heridos por arma blanca y varios detenidos. También se han producido agresiones a miembros de la Guardia Civil y un militar resultó herido.

Los servicios sanitarios y la seguridad, "colapsados"

La presión se extiende además a los servicios sanitarios. El presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, Enrique Roviralta, ha alertado de la llegada de numerosos heridos a urgencias y de la dificultad de atender simultáneamente la presión asistencial, los casos infecciosos y los pacientes derivados de los altercados.

"A ver qué médico es capaz de aguantar esto que va a más"

"Cuando un servicio de urgencias, atendido por cinco médicos tiene que estar atendiendo casos contagiosos a la población habitual y ahora una espiral de violencia donde se añade intoxicación por alcohol y drogas de todo tipo, a ver qué médico es capaz de aguantar esto durante 45 días. Y vemos que va a más", relata Roviralta.

El experto en seguridad Serafín Giraldo habla de un "colapso absoluto" de la seguridad y advierte de que la tensión puede seguir aumentando. Aporta algunos datos: "Esto se va a sostener hasta que salte la chispa, hasta que haya un muerto y esto será muy difícil de parar. Llevamos una agresión sexual al día de promedio, cuando en todo el año 2024 se registraron 54 agresiones sexuales. Dos robos violentos diarios, el porcentaje de un mes ahora mismo es el equivalente al de un año. 60 detenidos a la semana, se ha multiplicado por seis".

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