Antonio renuncia al Supercomodín y se lleva 600 euros con ola incluida

El Panel de la Letra Oculta esconde, junto a la letra en cuestión, el Supercomodín. Este gajo es el más valioso del programa y, como tal, es habitual tirar de la ruleta hasta encontrarlo. Sin embargo, Antonio es más de pájaro en mano y ha optado por renunciar a los ciento volando.

Y es que, si bien todavía tenía muchas consonantes pendientes en el panel, el concursante había logrado sumar 600€ en su marcador. Una cifra lo suficientemente alta como para renunciar al gajo y asegurarse este primer premio con ola del programa.

Sin remordimientos, se ha dispuesto a resolver y, al acertar, ha recibido la ovación del público. Para él, el Supercomodín no vale el dinero que tenía ya. ¿Te has perdido este momento? Puedes verlo en el vídeo de arriba.

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