Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Cesta de la compra

La 'huevoflación': por qué el precio de los huevos ha subido tanto

La inflación de los huevos en España es la más alta de Europa. En marzo han subido un 21% con respecto al año pasado. La principal causa: hay menos gallinas por los últimos brotes de gripe aviar.

Huevos

La inflación de los huevos en España es la más alta de Europa | Antena 3 Noticias

Publicidad

Silvia López
Publicado:

Es uno de los productos básicos en la cesta de la compra y también uno de los que más se ha encarecido: los huevos. Según los últimos datos del IPC del mes de marzo, han subido un 21,2% en el último año. Y esto está golpeando de lleno al bolsillo de los consumidores.

En ningún país europeo han subido tanto como aquí, estamos en la cabeza en la 'huevoflación'. La media de la Unión es del 18,4% y estamos bastante por encima de los países de nuestro entorno, como Portugal o Italia. Pero, ¿por qué se ha disparado el precio de la docena de huevos? Según los expertos es una mezcla de factores.

Desfase entre oferta y demanda

En España ya estamos libres de gripe aviar, pero en 2025 los diferentes focos registrados en nuestro país obligaron a sacrificar a miles de gallinas, en concreto a 2,7 millones. "Todavía no nos hemos recuperado de esos sacrificios", nos explica Israel Delgado Martínez, coordinador de la lonja toledana. Las granjas afectadas tardan tiempo en volver a estar operativas. Después de un minucioso proceso de desinfección y de "habitarlas" con nuevos ejemplares, los animales tardan "unos 4 o 5 meses en poner huevos".

Además, nos cuenta Israel, hay países sobre todo del centro de Europa más castigados por la gripe aviar que han recurrido a nuestro mercado, comprando huevos españoles y reduciendo aún más la oferta para consumo nacional. Todo eso mientras la demanda de huevos ha ido en aumento en los últimos años. Consumimos más huevos, como una de las proteínas más saludables y asequibles.

Aumento de costes

En los últimos meses han aumentado también los costes de producción en las granjas. "El pienso, basado en cereales como maíz y trigo, es más caro y a ello se suma mayores gastos en energía, transporte y envasado", nos cuenta la economista Sara Muñoz, "es la tormenta perfecta".

Además, el sector avícola ha tenido que adaptarse en los últimos años a normativas europeas más estrictas en materia de bienestar animal. La progresiva eliminación de las jaulas en favor de sistemas de cría en suelo o al aire libre implica inversiones importantes para los productores, que acaban repercutiendo en el precio final del huevo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Publicidad

Economía

Huevos

La 'huevoflación': por qué el precio de los huevos ha subido tanto

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

¿Qué tiene que hacer el Gobierno después de que el TJUE se haya pronunciado sobre los interinos del sector público?

Vino

Vino 'made in China': el país asiático irrumpe en el mercado del vino con cepas europeas

Teletrabajo
Renta

Si teletrabajas puedes deducirte estos gastos en la declaración de la Renta 2025 - 2026

La directiva española Amparo Moraleda
Airbus

Amparo Moraleda se convierte en la primera presidenta española de Airbus

Tribunal de Justicia de la Unión Europea
TJUE

La Justicia europea cuestiona las medidas de España contra el abuso de contratos temporales en la administración

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea cree que las medidas que España tiene para luchar contra la temporalidad en los contratos públicos no permiten sancionar "debidamente" estas prácticas ni "eliminar las consecuencias" de no cumplir las normas.

Dinero
INE

El IPC sube en marzo al 3,4% influenciado por la subida de los carburantes

El INE ha elevado al 3,4% el repunte de la inflación en marzo por el encarecimiento de los combustibles debido a la guerra en Oriente Medio, lo que supone una décima más respecto al dato adelantado.

Oficina de empleo del SEPE

Pierde la ayuda por desempleo y recibe una multa de 1.800 euros por no notificar su viaje de un mes a Marruecos

Imagen de la empresa Booking

Booking sufre un robo de datos personales de sus clientes debido a un ciberataque

Aviso SEPE sobre el paro

El SEPE aclara qué pasa con las cotizaciones que sobran para cobrar el paro

Publicidad