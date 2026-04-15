La 'huevoflación': por qué el precio de los huevos ha subido tanto

Es uno de los productos básicos en la cesta de la compra y también uno de los que más se ha encarecido: los huevos. Según los últimos datos del IPC del mes de marzo, han subido un 21,2% en el último año. Y esto está golpeando de lleno al bolsillo de los consumidores.

En ningún país europeo han subido tanto como aquí, estamos en la cabeza en la 'huevoflación'. La media de la Unión es del 18,4% y estamos bastante por encima de los países de nuestro entorno, como Portugal o Italia. Pero, ¿por qué se ha disparado el precio de la docena de huevos? Según los expertos es una mezcla de factores.

Desfase entre oferta y demanda

En España ya estamos libres de gripe aviar, pero en 2025 los diferentes focos registrados en nuestro país obligaron a sacrificar a miles de gallinas, en concreto a 2,7 millones. "Todavía no nos hemos recuperado de esos sacrificios", nos explica Israel Delgado Martínez, coordinador de la lonja toledana. Las granjas afectadas tardan tiempo en volver a estar operativas. Después de un minucioso proceso de desinfección y de "habitarlas" con nuevos ejemplares, los animales tardan "unos 4 o 5 meses en poner huevos".

Además, nos cuenta Israel, hay países sobre todo del centro de Europa más castigados por la gripe aviar que han recurrido a nuestro mercado, comprando huevos españoles y reduciendo aún más la oferta para consumo nacional. Todo eso mientras la demanda de huevos ha ido en aumento en los últimos años. Consumimos más huevos, como una de las proteínas más saludables y asequibles.

Aumento de costes

En los últimos meses han aumentado también los costes de producción en las granjas. "El pienso, basado en cereales como maíz y trigo, es más caro y a ello se suma mayores gastos en energía, transporte y envasado", nos cuenta la economista Sara Muñoz, "es la tormenta perfecta".

Además, el sector avícola ha tenido que adaptarse en los últimos años a normativas europeas más estrictas en materia de bienestar animal. La progresiva eliminación de las jaulas en favor de sistemas de cría en suelo o al aire libre implica inversiones importantes para los productores, que acaban repercutiendo en el precio final del huevo.

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