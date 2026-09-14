Los hitos de Javier Alonso en sus 138 programas en Pasapalabra: un gran récord y una asignatura pendiente

No todos los concursantes de Pasapalabra dejan huella por rozar el bote. Javier Alonso lo hecho por algo casi igual de difícil: mantenerse durante meses al máximo nivel. Su inesperada despedida ha puesto fin a su impresionante trayectoria y también al duelo centenario con David, la pareja más laureada tras la época protagonizada por Rosa y Manu.

Son varias las páginas de oro escritas por Javier en sus 138 programas. Su récord más espectacular lo ha dejado en la Silla Azul: 120 programas sin conceder ni un fallo. Fue el 12 de agosto y se quedó en un susto. Es la única vez que se vio a punto de quedar eliminado, además porque Fer en ese momento no había cometido ningún error. Aprendió de la experiencia y nunca más volvió a tropezar en esta prueba, una muestra de la enorme seguridad con la que afrontaba los momentos de máxima tensión.

Javier también puede presumir de formar parte del selectivo club de los centenarios de Pasapalabra. De hecho, es el primero que lo ha logrado con AlaZ, una prueba final en la que ha dejado jugadas brillantes. De hecho, demostró su valentía con una decisión insólita hasta ese momento y que David no se había atrevido a tomar: elegir jugar de la Z a la A cuando había llegado con más segundos.

Sin embargo, su paso por Pasapalabra deja una pequeña cuenta pendiente: lograr 24 aciertos. Pese a sus excelentes números, y aunque el objetivo siempre es llegar a 25, nunca logró quedarse a una sola respuesta del bote. En realidad, vio crecer el premio hasta el millón de euros sin rozarlo en ningún programa. En cambio, sí ha sido muy habitual verle llegar hasta los 23 aciertos. Ha sido su techo.

De esta manera, Javier se ha despedido sin haber sido eliminado y con unos números de mérito. Sus 138 programas y los 99.600 euros acumulados le sitúan como referente en la historia reciente de Pasapalabra.

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