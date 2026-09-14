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A LA DERIVA
Paula Echevarría y Daniel Grao desvelan la conexión que nació durante el rodaje de A la deriva
Los protagonistas de A la deriva no se conocían antes de la serie, pero conectaron desde la primera lectura de guion y han disfrutado de una gran complicidad durante el rodaje.
La química entre Paula Echevarría y Daniel Grao surgió desde el primer encuentro. "Fue amor a primera vista", asegura el actor sobre su conexión profesional, después de reconocer que nunca antes habían coincidido.
Durante la grabación de A la deriva, ambos descubrieron que comparten una forma muy parecida de trabajar y un gran sentido del humor. Sin embargo, advierten de que esta buena sintonía contrasta por completo con la relación entre Lucía y Héctor, sus personajes en la serie.
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