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Paula Echevarría y Daniel Grao

A LA DERIVA

Paula Echevarría y Daniel Grao desvelan la conexión que nació durante el rodaje de A la deriva

Los protagonistas de A la deriva no se conocían antes de la serie, pero conectaron desde la primera lectura de guion y han disfrutado de una gran complicidad durante el rodaje.

Patri Bea | Lena Rodríguez
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La química entre Paula Echevarría y Daniel Grao surgió desde el primer encuentro. "Fue amor a primera vista", asegura el actor sobre su conexión profesional, después de reconocer que nunca antes habían coincidido.

Durante la grabación de A la deriva, ambos descubrieron que comparten una forma muy parecida de trabajar y un gran sentido del humor. Sin embargo, advierten de que esta buena sintonía contrasta por completo con la relación entre Lucía y Héctor, sus personajes en la serie.

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