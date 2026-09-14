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Pablo Bone sobre su convocatoria de chicas de imagen: "Lo hice de manera única, porque me pidieron un favor"

El creador de contenido aclara en el programa de Cristina Pardo el motivo del vídeo viral en el que solicitaba chicas para eventos privados.

Pablo Bone sobre su convocatoria de chicas de imagen: "Lo hice de manera única, porque me pidieron un favor"

Pablo Bone sobre su convocatoria de chicas de imagen: "Lo hice de manera única, porque me pidieron un favor"

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Alejandro Hergon
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La polémica en torno a la organización de fiestas privadas con la presencia de llamadas chicas de imagen centró el último debate de La Mesa. Pablo Bone, señalado en redes sociales tras la difusión de un vídeo en el que convocaba a mujeres para asistir a un evento exclusivo, acudió al plató de Antena 3 para matizar la naturaleza de su llamamiento y negar cualquier vínculo con agencias de intermediación.

"Fue un favor puntual para buscar a chicas con confianza"

Ante las preguntas de Cristina Pardo sobre el protocolo de acceso y las sospechas de incentivos económicos detrás de estas convocatorias, Bone insistió en que su iniciativa respondió a una petición personal dentro de su entorno: "Me pidieron un favor, porque sí que es verdad que cuando se organizan este tipo de fiestas, se contratan agencias que llevan a estas chicas. Entonces, es un poco, digamos, lo raro, juntar a un grupo de mujeres que no se conocen entre sí. Entonces me pidieron si podía buscar a chicas que se conocieran, que fueran amigas, que tuvieran confianza para desenvolverse mejor en la fiesta".

El organizador rechazó las acusaciones que catalogan sus llamamientos como una vía de reclutamiento o un eufemismo de contratación privada. Durante el intercambio de opiniones con los demás invitados, Pablo Bone sostuvo que en su vídeo únicamente invitaba a un grupo de personas a una cita en un entorno seguro y de ocio, asegurando que sus palabras fueron malinterpretadas y descontextualizadas en las redes sociales.

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