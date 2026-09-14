El pasado de Renata y Domingo explica las grietas de su matrimonio en Las hijas de la criada

La relación entre Renata y Domingo dista mucho de ser idílica desde el primer capítulo de Las hijas de la criada. Para entenderla, los actores trabajaron en profundidad el origen de la infelicidad que ambos arrastran.

Lejos de presentar simplemente a dos personas que no se quieren, Carlota Baró y Xoel Fernández buscaron un trasfondo más complejo. El actor imaginó incluso un pasado de ilusión entre ambos antes de que algo cambiara para siempre su matrimonio.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas