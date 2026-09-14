Varsavsky carga contra los ministros por no asistir a la F1 de Madrid: "Es de imbéciles boicotear algo que es muy bueno para España"

El primer Gran Premio de Fórmula 1 celebrado en Madrid ha dejado, además del espectáculo deportivo, un intenso debate político sobre el impacto económico del evento y la ausencia de representantes del Gobierno.

El matrimonio formado por Nina y Martin Varsavsky, ambos empresarios, acudió al circuito durante el fin de semana. Aunque reconocen que no son grandes aficionados a la Fórmula 1, ambos quedaron sorprendidos por la experiencia.

"No somos gran fans de la Fórmula 1, yo no, pero fue una experiencia increíble", asegura Nina Varsavsky, y explica que acudieron el viernes, regresaron el sábado y terminaron viviendo el domingo como una experiencia especialmente destacada: "El viernes nos gustó, volvimos el sábado y el domingo ya era una experiencia increíble".

"Un muy buen negocio para Madrid"

Martin Varsavsky ha querido poner el foco en la llegada de visitantes extranjeros y en el dinero que estos dejan en la capital. No obstante antes ha querido matizar una de las cifras que se han utilizado durante el debate sobre el coste del Gran Premio.

"Primero aclaro de las cifras que los 500 millones de euros es lo que le dio a Madrid, no lo que le costó a Madrid y la comparación con Valencia es absolutamente incorrecta", señala. Varsavsky considera que la comparación con el antiguo Gran Premio de Valencia no permite medir adecuadamente el resultado de la cita madrileña. "Lo que nosotros vimos ayer es que era un exitazo increíble para Madrid", defiende.

El empresario ha destacado especialmente la presencia de turistas internacionales y el gasto realizado durante el fin de semana. "Nunca había visto en ningún evento tantos extranjeros, tanta gente gastando pasta que va para Madrid en todo lo que, digamos, es un público que gasta y eso ayuda, eso se transmite en la economía. Es un muy buen negocio para Madrid", afirma.

Críticas a la ausencia del Gobierno por "politizarlo todo"

La presencia institucional durante el Gran Premio se ha convertido en otro de los puntos de fricción. Martin Varsavsky ha criticado duramente que ningún ministro acudiera al evento y ha llegado a calificar de "imbéciles" a los miembros del Ejecutivo en un mensaje publicado en redes sociales. "Yo dije imbéciles por boicotear algo que al final es muy bueno para España, muy bueno para Madrid y no hay que politizar todo", ha explicado.

Varsavsky considera que el Gobierno ha perdido una oportunidad para reivindicar un acontecimiento con una importante repercusión internacional.

"Lo que está pasando ahora curiosamente en España es como el socialismo le cuesta dar la cara porque apenas dar la cara les insultan, entonces esconden", sostiene.

En su opinión, el Rey ha terminado asumiendo buena parte del protagonismo institucional durante el fin de semana. "El que tiene mucho protagonismo ahora es el Rey", afirma. Y añade: "El Rey está teniendo mucho, muchísimo protagonismo y el Gobierno no tiene protagonismo porque se pierde en este tipo de eventos una oportunidad de decir: no, esto es fenomenal porque lo es".

Más Madrid cuestiona el coste para los madrileños

La visión desde Más Madrid es muy diferente. El portavoz adjunto de la formación, Eduardo Rubiño, ha puesto el acento en el acceso desigual al evento y en el coste que supone para buena parte de los ciudadanos. "Hay una gran mayoría de madrileños que no tienen 300 euros para ir al circuito ni para ir a los palcos VIP donde mucha gente ha ido invitada y habrá podido disfrutar de ese gran evento de escaparate", afirma.

Rubiño también cuestiona algunos de los efectos económicos asociados a la celebración de la competición, especialmente sobre los alquileres y la ocupación hotelera. "Es un enorme evento que también ha subido los precios de los alquileres en toda la zona", señala.

Sobre la actividad hotelera, asegura que las cifras no habrían alcanzado el máximo esperado: "No ha llegado al 100%, ha quedado en el 70%".

Por ello, el portavoz de Más Madrid pide esperar para valorar las consecuencias a medio y largo plazo. "Vamos a ver el poso que deja este evento", apunta.

También reclama analizar con detalle las cuentas públicas: "Vamos a analizar cuenta a cuenta exactamente cuánto le ha costado a los madrileños y si no nos acabamos enterando de agujeros mucho mayores de los que de momento ya sabemos que son 500 millones de euros".

Un evento con proyección internacional

Pilar Losantos ha defendido, en cambio, la importancia del Gran Premio como escaparate internacional para la capital. A su juicio, el impacto de la competición no puede medirse únicamente por los ingresos generados durante el propio fin de semana.

"El posicionamiento internacional que ha ganado Madrid con la celebración de un evento de estas características que se retransmite en todo el mundo", destaca. Y es que Losantos considera que la celebración del Gran Premio puede tener efectos sobre el turismo futuro y sobre la imagen de la capital.

"Acoger eventos de estas características no sólo tiene el retorno de este fin de semana, tiene el retorno de un montón de personas que han venido a Madrid que antes no habían venido nunca y que se convierten automáticamente en embajadores de la marca", explica.

También ha puesto en valor que la celebración del evento se desarrollara sin incidentes relevantes. "Es muy bueno también que se produzcan eventos de estas características sin ni un solo incidente a lo largo de toda la ciudad y que no haya afectado de una manera clara los vecinos del resto de Madrid", sostiene.

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