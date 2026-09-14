¡Increíble!: La agilidad mental de Antonio le hace duplicar el premio en la Triple Prueba de Velocidad

Antonio ha venido a La ruleta de la suerte no solo a encomendarse a la fortuna, sino también a demostrar que viene con la lección aprendida de casa. Y es que, para tener la agilidad mental que ha mostrado en la Triple Prueba de Velocidad, hace falta haber entrenado previamente.

Ya en el primer panel ha sorprendido tanto a sus compañeros como a Jorge Fernández cuando, con muy pocas letras desveladas, conseguía resolverlo con facilidad. Una gesta que ha repetido en dos ocasiones más, sumando los 100€ de cada uno de ellos.

Ahora bien, los plenos tienen su recompensa y ha duplicado el premio; llevándose otra ola de 600€ en el proceso. ¿Te ves capaz de resolver los paneles con la misma rapidez? ¡Dale play al vídeo de arriba y compruébalo!

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