La confesión de Chema Crespo en su papel como misterioso embajador de Zapatero ante Alsina

Susanna Griso ha revelado en Espejo Público quién fue el misterioso embajador que el exvicepresidente José Luis Rodríguez Zapatero habría enviado ante Carlos Alsina para conseguir una entrevista. Se trata del periodista Chema Crespo. En la entrevista que tuvo lugar en el programa 'Más de Uno' este lunes Alsina le decía a Zapatero que habían llegado a sus oídos sus quejas por no invitarle al programa. Señalaba que cada uno tiene sus criterios pero que a su juicio en campaña hay que entrevistar a los candidatos y no a los expresidentes.

"A mí me consta que luego fue usted poniéndome como un trapo diciendo que era un cobarde, que no me atrevía a entrevistarle", le espetaba al expresidente socialista.

Chema Crespo: "Uno hace gestiones que no tienen por qué trascender"

Apunta el periodista y colaborador de Espejo Público Chema Crespo que "uno hace gestiones que no tienen por qué trascender". "Cuando hablas de personas de trascendencia como Alsina o Zapatero, divulgar que la gente comparta opinión es una buena tarea y más cuando se hacen sin encargo", destacaba.

En opinión de Crespo la unión de Alsina y Zapatero dio lugar a una grandísima entrevista y se fraguó "tirando de amistad". "Siempre ha habido cordialidad, hemos coincidido en campañas electorales y quería buscar el equilibrio", añade.

Chema ha hecho una confesión de las conversaciones privadas que dieron lugar a la entrevista: "Hubo un momento en el cual Carlos Alsina me dijo que parecía lo que quería Zapatero era un debate con él y que él solo era un humilde periodista que entrevista".

Susanna Griso ha añadido que Alsina y ella cerraron las entrevistas de Zapatero y de Felipe González en paralelo y el tiempo quiso que fuesen simultáneas.