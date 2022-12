Susanna Griso tira un vaso de agua a Nando en pleno directo al pensar que es ropa inteligente

Puede que la solución al miedo de mancharse la ropa haya llegado gracias a la ropa inteligente. Diego Revuelta y Nando lo han comprobado en pleno directo en Espejo Público, pero Susanna Griso ha tenido un despiste. Este tipo de ropa inteligente funciona de diferentes maneras, por ejemplo, con darle a un simple botón se calienta, también hay una serie de tejidos que impiden que se manche la ropa.

Diego Revuelta ha comprobado en pleno directo con la camisa de Nando. En plató nadie lo sabía, pero el colaborador llevaba una camisa inteligente, en la que puedes tirar cualquier producto y no hay ningún problema porque no mancha. Sin embargo, Susanna Griso ha tenido un despiste, puesto que le ha tirado un vaso de agua en el pantalón que, a diferencia de la camisa, no era de este tipo de ropa inteligente. "¡Como no me avisáis!" ha dicho la presentadora entre risas, ya que no sabía que solo la camisa era ropa inteligente.

Este tipo de ropa inteligente actúa de diferentes maneras. Un ejemplo de ello, es el botón que se muestra en las imágenes que acompañan esta noticia donde aparece un botón con el que es posible calentar la ropa. Otro de los métodos facilita que no haya manchas ni se traspase el sudor. Todo lo que se echa en el tejido, agua o incluso ketchup resbala y no mancha.