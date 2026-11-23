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LA MESA
Jordi Évole confiesa cómo evita hacerse daño cuando sufre un ataque de cataplexia: "Me quedo sin musculatura"
El periodista ha explicado en La Mesa cómo convive con la narcolepsia y la cataplexia, una enfermedad que le provoca caídas repentinas cuando experimenta emociones intensas, como la risa.
Durante su intervención en La Mesa, Jordi Évole ha relatado cómo son los episodios de cataplexia que sufre. El periodista ha explicado que puede desplomarse cuando se ríe y que tarda alrededor de un minuto y medio en recuperarse, aunque permanece consciente durante todo el episodio.
Para evitar hacerse daño, Évole intenta buscar un apoyo o acercarse al suelo cuando nota que la risa aumenta. Además, ha revelado que recibe tratamiento en el Hospital Clínic y que el próximo año participará en un ensayo médico con una nueva terapia.