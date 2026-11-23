Durante su intervención en La Mesa, Jordi Évole ha relatado cómo son los episodios de cataplexia que sufre. El periodista ha explicado que puede desplomarse cuando se ríe y que tarda alrededor de un minuto y medio en recuperarse, aunque permanece consciente durante todo el episodio.

Para evitar hacerse daño, Évole intenta buscar un apoyo o acercarse al suelo cuando nota que la risa aumenta. Además, ha revelado que recibe tratamiento en el Hospital Clínic y que el próximo año participará en un ensayo médico con una nueva terapia.