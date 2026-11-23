Elecciones generales
Sigue en directo la entrevista de Feijóo en Espejo Público: "Que Sánchez diga verdades es una cosa inaudita"
Última semana de campaña de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Hoy Espejo Público entrevista al candidato popular Alberto Núñez Feijóo. Síguela aquí en directo.
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Arranca la recta final de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre y los grandes partidos apelan a la movilización.
En estos últimos días los candidatos juegan en las plazas donde se deciden tantos básicos. Este fin de semana tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo estuvieron en Murcia, una de esas regiones clave. El candidato a la reelección planteó que las elecciones del 29 de noviembre sean "un referéndum de la buena política frente a la mala educación". "Ya me he enterado de que soy persona non grata para PP y Vox", pero ha restado importancia a este hecho reivindicando a Murcia como "una magnífica tierra, y a los murcianos y murcianas, gente gratísima". Antes de iniciar su discurso, el presidente ha ondeado la bandera murciana ante los asistentes y ha recordado la canción 'La mala reputación', que decía "haga lo que haga, es igual, todo les parece mal".
Muy cerca de ese polideportivo, Feijóo ondeó la necesidad del voto útil en la céntrica plaza murciana del Cardenal Belluga, porque "España no puede esperar ni un día más para cambiar su gobierno", porque "España tiene que volver a ser España, y para eso estamos aquí".
El candidato popular estará hoy, a partir de las 9:00 horas, en 'Espejo Público" donde tomará un café con Susanna Griso. Será su primera entrevista televisiva tras el cara a cara con el presidente del Gobierno. Feijóo visitó este plató el 4 de noviembre de 2026, hace apenas 19 días. El próximo jueves, Antena 3 ofrecerá un especial informativo presentado por Vicente Vallés para seguir el debate a cuatro de los candidatos.
Sigue aquí en directo la última hora de la actualidad política de cara a las elecciones del 29 de noviembre.
Sigue en directo la entrevista de Feijóo en Espejo Público: Sobre Zapatero
"Usted se imagina que yo esté consultando con una persona que está sometida a una investigación de tres, cuatro delitos y que ese sea nuestro faro moral"
Sigue en directo la entrevista de Feijóo en Espejo Público: "El cambio no pasa por pactar con Sánchez"
"Yo quiero pactar con los ciudadanos en las urnas, pero no soy un ingenuo. He dicho que con Sánchez yo no voy a pactar, no pacto con un político que en mi opinión es un amoral. A Sánchez ya le echaron una vez del PSOE, volvió, por lo que parece haciendo trampas en las primarias, y financiándolas de una forma que no lo aclaró. Yo le pregunté: ¿es verdad que usted financió las primarias con dinero de la prostitución? No me contestó. Yo quiero pactar con los ciudadanos de mi país, soy perfectamente consciente de que Sánchez es un personaje tóxico de la política española, es una persona muy complicada, muy conflictiva y el cambio no pasa por pactar con Sánchez. Ahora bien, yo le pediría a esos socialistas de verdad, que quieren abrir una nueva etapa que resetee y vuelva a ser el partido socialdemócrta".
Sigue en directo la entrevista de Feijóo en Espejo Público: "Yo no voy a indultar a ningún miembro de mi Gobierno si es condenado"
Feijóo se ha comprometido a que si gobierna "no va a haber ningún ministro del Gobierno del PP que sea magistrado del Tribunal Constitucional. No vamos a hacer lo mismo que el PSOE". Además asegura que "el Constitucional no será una cámara de revisión del Tribunal Supremo". Y sobre el indulto que baraja el Ejecutivo actual al Fiscal General del Estado indica: "Yo no voy a indultar a ningún miembro a ningún alto cargo si resulta condenado por el Tribunal Supremo"
Sigue en directo la entrevista de Feijóo en Espejo Público: "El suicidio como alternativa no existe en política"
Sobre su acuerdo con Vox en el Senado: "El que decide diluir sus siglas históricas en el Senado es el señor Sánchez. El que no se presenta como PSOE es el Señor Sánchez en 47 provincias ¿qué pretende? Que el PP no tenga mayoría absoluta en la Cámara. ¿Qué ha de hacer el PP? ¿Rendirse y no tener mayoría absoluta en la cámara o debe de hacer ajustes para mantenerla? El suicidio como alternativa no existe en política".
Sigue en directo la entrevista de Feijóo en Espejo Público: " ¿Voy a derogar la ley de amnistía? Sí"
"Yo no creo que sea comparable lo que ha hecho Sánchez con el resto de presidentes. Esto no es solo un cambio político es un cambio de formas de entender la política, del fondo del ejercicio del poder. Es un cambio de restablecer la independencia de las instituciones. Volver a la España del acuerdo, a la España del respeto. Volver a que España sea España. ¿Voy a derogar la ley de amnistía? Sí, ¿por qué? Porque es un compromiso y los compromisos se cumplen.
Sigue en directo la entrevista de Feijóo en Espejo Público: "Vamos a hacer una nueva ley de eutanasia"
"Nosotros vamos a hacer una nueva ley de eutanasia. Aquellas partes que sean correctas en la ley actual se mantendrán y vamos a añadir un plus para garantizar la vida digna en nuestro país".
Sigue en directo la entrevista de Feijóo en Espejo Público: "Intentaré que la vivienda sea nuestro mayor éxito"
"Nosotros tenemos una Ley del Suelo que aprobamos en el Senado y que el Gobierno se negó a tramitarla en el Congreso", reprocha Feijóo para puntualizar que Sánchez no tiene mayoría en el Congreso: "Si tú no tienes mayoría en la cámara tendrás que pactar para conseguir esa mayoría". Y se ha comprometido a que si gobierna va a intentar que la vivienda "sea nuestro mayor éxito político".
Sigue en directo la entrevista de Feijóo en Espejo Público: Feijóo contesta a la ministra Morant
"Que una ministra le llame energúmeno a un candidato a la presidenta del Gobierno, que previamente me haya comparado con los nazis, con Hitler y ahora me quiera dar unas bofetadas ...Yo no he visto ninguna descalificación a la ministra".
Sigue en directo la entrevista de Feijóo en Espejo Público: "Me he encontrado a Cuerpo paseando a su perra"
Feijóo ha contestado a las críticas recibidas por la foto que publicó paseando a su perra el día siguiente al cara a cara. "Yo jamás le llamé al presidente 'Perro Sánchez' él se hizo chapas. Yo saco a mi perra de vez en cuando. La saqué el día del debate, no el día siguiente que me fue a El Hierro, cosa que debería haber ido el presidente. Me criticaron por ir sin correa, una perra que tiene 13 años y desgraciadamente tiene un cáncer. Yo he sacado a mi perra y me he encontrado al vicepresidente Cuerpo sacando a la suya"
Sigue en directo la entrevista de Feijóo en Espejo Público: "Que Sánchez diga verdades es una cosa inaudita"
"Que Sánchez diga verdades, eso es una cosa absolutamente inaudita. El problema del Presidente del Gobierno es que la mayoría de los ciudadanos sentimos que nos está mintiendo. El PSOE se mueve dentro de un nivel de hipocresía permanente pero si el señor Sánchez está contento con el debate yo no tengo por qué discutir eso. El debate está que cada uno saque su conclusión"
Sigue en directo la entrevista de Feijóo en Espejo Público: Feijóo vuelve a citar a Puigdemont
"Yo voy al debate a cuatro, he ido al debate a dos. He propuesto cara a cara con el presidente, lo he propuesto en las cadenas donde se hace normalmente no ha querido. He ido a los podscats" y volviendo a citar a Puigdemont dice que Sánchez es una "persona amoral" que está "dispuesta a vender a España"
Sigue en directo la entrevista de Feijóo en Espejo Público
"En el 23 también nos daban ganador. Ganamos. Ganamos el debate, también. Pero he aprendido que una cosa es ganar las elecciones y otra cosa es poder gobernar cuando se presenta Sánchez. Por tanto, aquí lo que queda es no que se den todas esas circunstancias sino que el resultado conlleve un cambio de gobierno en España"
Sigue en directo la entrevista de Feijóo en Espejo Público
Comienza la entrevista de Alberto Núñez Feijóo en Espejo Público. Síguela aquí en directo online.
Sigue en directo la entrevista de Feijóo en Espejo Público: Nuevo impuesto a los ultrarricos
Pedro Sánchez ha anunciado hoy un nuevo impuesto a los ultrarricos para promocionar vivienda protegida, blindar las pensiones y una prestación por la crianza de hijos. En el vídeo se precisa "las fortunas superiores a 100 millones de euros tendrán que pagar por lo que les corresponde".
Sigue en directo la entrevista de Feijóo en Espejo Público: Robles entra en campaña
La ministra de Defensa y 'número dos' del PSOE Margarita Robles ha entrado en campaña en redes sociales con un vídeo en el que defiende los derechos de las mujeres conseguidos con gobiernos progresistas y bromea con la 'pájara', término que usó Pedro Sánchez en una conversación con Ábalos. "La verdad que está guapo, menudo pájaro", ha ironizado.
Sigue en directo las reacciones a la entrevista de Feijóo: arranca en breve la entrevista al candidato del PP
El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, se sienta en Espejo Público. Se trata de su primera entrevista en televisión después del debate cara a cara con el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez.
Sigue en directo la entrevista de Feijóo en Espejo Público: Montero pide "no caer en la dinámica del voto útil de las encuestas"
La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, ha pedido a la ciudadanía "no caer" en la dinámica del voto útil que, a su juicio, tratan de movilizar las encuestas; asegurando que se está intentando así que Podemos "desaparezca".
"Hay un intento de decir que Podemos lleva muerto diez años y que Podemos desaparezca", ha expresado este domingo la candidata de Podemos durante una entrevista.
Sigue en directo la entrevista de Feijóo en Espejo Público: el PP ganaría en Andalucía con 24-26 escaños
El PP ganaría las próximas elecciones generales del 29 de noviembre en Andalucía con una horquilla de 24 a 26 diputados en el Congreso, mientras que el PSOE lograría de 18 a 20 escaños; Vox, entre 11 y 14;
Adelante Andalucía podría conseguir hasta cinco diputados, y Frente Amplio uno o ninguno, según la estimación de votos incluida en la encuesta preelectoral que la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces (Centra), adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha publicado este lunes de cara a dichos comicios.
Sigue en directo la entrevista de Feijóo en Espejo Público: Feijóo pide a los votantes que no se relajen para evitar que se repita lo ocurrido en 2023
Este domingo, apelóa la movilización de los votantes del Partido Popular en un mitin celebrado en la plaza del Cardenal Belluga, en Murcia, donde pidió no confiarse ante la cercanía de las elecciones.
El líder popular recordó lo sucedido en 2023, cuando, pese a ganar los comicios, el PP no logró llegar al Gobierno.
Sigue en directo la entrevista de Feijóo en Espejo Público: Feijóo apela al voto útil
Muy cerca de ese polideportivo, Feijóo ondeó la necesidad del voto útil en la céntrica plaza murciana del Cardenal Belluga, porque "España no puede esperar ni un día más para cambiar su gobierno", porque "España tiene que volver a ser España, y para eso estamos aquí".
Sigue en directo la entrevista de Feijóo en Espejo Público: Pedro Sánchez en Murcia
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo coincidieron este fin de semana en Murcia una de esas regiones clave. El candidato a la reelección planteó que las elecciones del 29 de noviembre sean "un referéndum de la buena política frente a la mala educación". "Ya me he enterado de que soy persona non grata para PP y Vox", pero ha restado importancia a este hecho reivindicando a Murcia como "una magnífica tierra, y a los murcianos y murcianas, gente gratísima". Antes de iniciar su discurso, el presidente ondeó la bandera murciana ante los asistentes y ha recordado la canción 'La mala reputación', que decía "haga lo que haga, es igual, todo les parece mal".
Sigue en directo la entrevista de Feijóo en Espejo Público: Qué dicen las últimas encuestas
La mayoría de las encuestas publicadas hasta ahora vaticinan que la suma de PP y Vox conseguiría una amplia mayoría que les daría la llave de la Moncloa.
- 40dB para El País y la Cadena Ser indican que en estos 10 días de campaña el bloque de la derecha sufre un leve desgaste, pero que no impediría que gobernasen.
- NC para La Razón observa que el PSOE remonta, pero no altera la mayoría de la derecha. Pedro Sánchez conseguiría mejorar sus expectativas después de una semana marcada por el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, aunque especifica que la muestra no recoge el impacto total del debate.
- SocioMétrica en El Español recoge que Feijóo supera a Sánchez en 3 puntos y 20 escaños con la oposición en 197 a 6 días de votar.
Sigue en directo la entrevista de Feijóo en Espejo Público: ¿Por qué no se pueden publicar encuestas?
La intención de este artículo es evitar que una encuesta de última hora influya en el voto sin tiempo de contraste. La ley la propuso Manuel Fraga después del mal resultado de su Coalición Democrática en las generales de 1979. Pero es solo aplicable a territorio español por lo que puede volver a ocurrir que se publiquen sondeos en medios de otros países, como ocurrió en anteriores convocatorias desde Andorra e incluso Australia.
Sigue en directo la entrevista de Feijóo en Espejo Público: Último día para publicar encuestas
Cuando faltan 6 días para las elecciones del 29-N se publican las últimas encuestas. La ley electoral prohíbe publicar sondeos a partir de hoy. en su artículo 69, establece que "durante los cinco días anteriores al de la votación queda prohibida la publicación y difusión de sondeos electorales por cualquier medio de comunicación".
Sigue en directo la entrevista de Feijóo en Espejo Público: Sánchez en Salvados
Y si Feijóo hoy está en Antena 3, el candidato a la reelección Pedro Sánchez estuvo este fin de semana en laSexta. El presidente ha negado en Salvados que vaya a ceder a la petición de un referéndum de autodeterminación si necesitara a los independentistas para volver a gobernar. También ha dicho que confía más en el consejo de sus padres que en el de sus asesores y que Zapatero le está ayudando con la campaña.
Sigue en directo la entrevista de Feijóo en Espejo Público: Primera entrevista tras el cara a cara
Alberto Núñez Feijóo estará hoy, a partir de las 9:00 horas, en 'Espejo Público' donde va a ser entrevistado por Susanna Griso. La última vez que el candidato popular visitó 'Espejo Público' fue el 4 de noviembre de 2026, hace apenas 19 días. El próximo jueves, Antena 3 ofrecerá un especial informativo presentado por Vicente Vallés para seguir el debate a cuatro de los candidatos.
Sigue en directo la entrevista de Feijóo en Espejo Público
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Hoy el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo será entrevistado en Espejo Público por Susanna Griso. Será su primera entrevista televisiva tras el cara a cara que mantuvo con Pedro Sánchez y tras el que salió victorioso, según la mayoría de los expertos.
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