Arranca la recta final de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre y los grandes partidos apelan a la movilización.

En estos últimos días los candidatos juegan en las plazas donde se deciden tantos básicos. Este fin de semana tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo estuvieron en Murcia, una de esas regiones clave. El candidato a la reelección planteó que las elecciones del 29 de noviembre sean "un referéndum de la buena política frente a la mala educación". "Ya me he enterado de que soy persona non grata para PP y Vox", pero ha restado importancia a este hecho reivindicando a Murcia como "una magnífica tierra, y a los murcianos y murcianas, gente gratísima". Antes de iniciar su discurso, el presidente ha ondeado la bandera murciana ante los asistentes y ha recordado la canción 'La mala reputación', que decía "haga lo que haga, es igual, todo les parece mal".

Muy cerca de ese polideportivo, Feijóo ondeó la necesidad del voto útil en la céntrica plaza murciana del Cardenal Belluga, porque "España no puede esperar ni un día más para cambiar su gobierno", porque "España tiene que volver a ser España, y para eso estamos aquí".

El candidato popular estará hoy, a partir de las 9:00 horas, en 'Espejo Público" donde tomará un café con Susanna Griso. Será su primera entrevista televisiva tras el cara a cara con el presidente del Gobierno. Feijóo visitó este plató el 4 de noviembre de 2026, hace apenas 19 días. El próximo jueves, Antena 3 ofrecerá un especial informativo presentado por Vicente Vallés para seguir el debate a cuatro de los candidatos.

Sigue aquí en directo la última hora de la actualidad política de cara a las elecciones del 29 de noviembre.