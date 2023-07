Cinco trucos caseros para refrescar tu casa en verano

Con el sol en lo alto y las temperaturas disparadas, estar en la calle a ciertas horas del día es casi imposible, pero también es complicado entrar en casa si no disponemos de dispositivos para refrigerarla. Pero hay alternativas. Hemos entrado en el hogar de Sara, ella es ama de casa, vive en Madrid y tiene tres hijos, pero no se puede permitir utilizar el ventilador y el aire acondicionado a todas horas, por eso nos cuenta trucos sencillos para sobrevivir al verano en casa.

No cierres las puertas

El primero de todos los consejos que nos cuenta Sara es que las puertas deben mantenerse abiertas durante todo el día. A veces le resulta complicado, confiesa, porque sus hijos “quieren más intimidad, pero hay que abrirlas, que si no se cuecen”. Es importante este truco para que haya corriente en casa y así se refresque, sino el calor se concentra en las habitaciones con la puerta cerrada y no fluye el aire por la vivienda.

Desenchufa los electrodomésticos que no uses

La luz, en cualquiera de sus formas, emite calor, así que debemos tener en cuenta que cuantos más aparatos tengamos encendidos en casa más subirá la temperatura. Por esta razón si no estamos utilizando algún electrodoméstico o dispositivo electrónico lo mejor que podemos hacer es desenchufarlo. Además, de esta manera no solo reduciremos los grados de nuestro hogar, sino que ahorraremos en nuestra factura de la luz a final de mes. Otro consejo fundamental que nos da Sara es apagar aquellas luces que no utilicemos y aprovechar la luz natural, ya que la artificial también nos hace pasar más calor: “me paso el día apagando las luces, porque se nota un montón en la temperatura de las habitaciones”.

La campana extractora, tu mayor aliado

Al contrario de lo que se pueda pensar, tener encendida la campana extractora es la mejor forma de evitar pasarlo mal mientras cocinamos “para que todos los vahos y el humo salgan hacia arriba” y no se mantengan en la cocina, que es uno de los mayores focos de calor en toda la casa debido al horno, la vitrocerámica, el frigorífico…

¿Limpiar o evitar el calor?

Una forma de aprovechar las tareas del hogar para refrescarnos es fregar el suelo. Este gesto que hacemos tan a menudo es un dos en uno en verano, porque el agua que se evapora del suelo debido al calor sirve para enfriar el ambiente de la casa. Así que, además de aprovechar para limpiar, este recurso es uno de los mejores para combatir el calor.

Cerrar la casa antes de irnos

Aunque pensemos que para enfriar la casa debemos ventilarla, cuando nos vayamos a la calle lo mejor es “bajar las persianas del todo y cerrar las ventanas, para que todo se mantenga en la misma temperatura”. Ya que si dejamos todo abierto lo único que conseguiremos es que entre más calor.

Es cierto que del calor en verano no nos libra nadie, pero con estos cinco trucos tan sencillos, gestos muy simples en lo que no solemos pensar y que no suponen un gran esfuerzo en nuestro día a día, podemos mejorar la temperatura de nuestra casa, para que pasar tiempo en nuestro hogar, aunque haya una ola de calor, no sea un suplicio.