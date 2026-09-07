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De la cima de la televisión a trabajar en una farmacia: Inma del Moral reaparece en La Mesa

La mítica presentadora de los noventa reaparece en el programa de Cristina Pardo para reflexionar sobre la fama, la exposición pública y su rutina alejada de los focos.

De la cima de la televisión a trabajar en una farmacia: Inma del Moral reaparece en La Mesa

De la cima de la televisión a trabajar en una farmacia: Inma del Moral reaparece en La Mesa

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Alejandro Hergon
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El paso de Inma del Moral por La Mesa dejó una de las reflexiones más sinceras sobre el precio de la fama y la vida tras los focos. En un diálogo distendido con Cristina Pardo, la que fuera una de las reporteras más populares e influyentes de finales de los noventa repasó su trayectoria y analizó su decisión de alejarse de la sobreexposición mediática tras liderar espacios emblemáticos como El Informal o El Rayo.

La importancia de saber decir que no

Aprovechando el debate sobre la presión de los medios y la viralidad, reivindicó con absoluta libertad la importancia de tomar las riendas de su propia carrera y saber marcar distancias cuando la popularidad te abruma. Lejos de mostrar nostalgia por esa etapa, la comunicadora defendió sus elecciones personales: "Alomejor he dicho que no de más, pero tampoco me arrepiento, porque he dicho que no a cosas que estoy muy contenta de haber dicho que no".

Además, la exreportera insistió en que renunciar a la primera línea fue el camino necesario para preservar su tranquilidad y ganar en calidad de vida.

De los platós al trabajo entre mostradores

Uno de los momentos más reveladores de la noche llegó cuando Inma del Moral detalló cómo es su día a día actual alejada de las alfombras rojas y de la vorágine televisiva. La presentadora explicó que trabaja en una farmacia, una labor estable y cotidiana en la que reconoció sentirse completamente satisfecha, en calma y realizada.

Para la comunicadora, esta etapa representa la consolidación de un cambio de vida buscado y disfrutado, demostrando en el plató de La Mesa que la realización personal no depende del aplauso del público ni del éxito efímero, sino de construir una rutina con la que sentirse cómodo.

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