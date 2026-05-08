Así será el dispositivo de evacuación y aislamiento de los pasajeros del Hondius, el barco afectado por el hantavirus

El operativo diseñado para recibir en Tenerife al buque Hondius, procedente de Cabo Verde tras detectarse varios casos de hantavirus vinculados a pasajeros del crucero, se desarrollará bajo estrictas medidas de aislamiento y control sanitario. Las autoridades insisten en trasladar un mensaje de tranquilidad a la población canaria: ninguna de las personas evacuadas tendrá contacto con civiles y todo el proceso se ejecutará en zonas completamente perimetradas y custodiadas.

Según ha informado Protección Civil y la Delegación del Gobierno, el barco tiene previsto llegar a Tenerife el próximo domingo a media mañana, siempre que la travesía continúe según lo previsto. Hasta el momento se han dado ocho casos relacionados con este brote, tres personas han fallecido y otras cinco presentan distintos síntomas y estados de salud. Ninguna de ellas se encuentra actualmente a bordo del barco que navega rumbo a Canarias.

Inspección sanitaria al llegar a puerto

Nada más fondear, se activará un protocolo sanitario para inspeccionar tanto el estado del buque como el de todas las personas que permanecen a bordo. El objetivo será detectar posibles nuevos síntomas, comprobar si existe algún caso sospechoso no identificado y evaluar las condiciones generales de salud de pasajeros y tripulación.

Las autoridades recalcan que este procedimiento será rápido, coordinado y supervisado por el Ministerio de Sanidad, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Europea y el Gobierno de Canarias.

Evacuación en lanchas y sin contacto con la población

Una vez completadas las revisiones sanitarias, comenzará la evacuación escalonada de los pasajeros. El dispositivo contempla recorridos cerrados y controlados desde el puerto hasta los medios de transporte habilitados.

En el caso de los 14 pasajeros españoles, el Ministerio de Defensa se encargará de su traslado hasta Madrid. Allí serán ingresados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde deberán cumplir la cuarentena establecida por las autoridades sanitarias.

Respecto a las personas no residentes en España, las autoridades prevén que, tras ser evaluadas y consideradas asintomáticas, sean trasladadas directamente por carretera hasta una zona aislada del aeropuerto. Desde allí embarcarán en vuelos con destino a sus respectivos países de origen. En los casos en los que sus países no envíen aviones, Países Bajos se hará cargo de la gestión de la repatriación, dado que el buque tiene bandera de este país.

Las administraciones han subrayado que ninguna persona abandonará el operativo salvo para dirigirse directamente al aeropuerto. “No va a salir nadie de ese buque que no vaya directamente al aeropuerto para ir a su país de origen”, remarcan desde Protección Civil.

Vehículos aislados y zonas perimetradas

El despliegue incluirá vehículos específicamente preparados y custodiados para los traslados. Tanto las rutas terrestres como las áreas de embarque estarán completamente aisladas del tránsito habitual de pasajeros y de la población general.

Además, todas las personas que participen en el operativo, sanitarios, fuerzas de seguridad y personal de apoyo, contarán con equipos de protección individual y protocolos específicos para evitar cualquier riesgo de contagio.

Las autoridades insisten en que los estándares de seguridad aplicados son los más altos previstos en este tipo de emergencias sanitarias internacionales.

La cuarentena se podrá imponer con base legal

La Delegación del Gobierno recordó además que el Estado cuenta con respaldo legal para aplicar medidas excepcionales en situaciones de riesgo sanitario internacional.

La Ley Orgánica 3/1986 permite a las autoridades adoptar medidas urgentes de control sanitario, incluidas cuarentenas, hospitalizaciones o reconocimientos médicos cuando exista un peligro para la salud pública. A ello se suma la Ley General de Sanidad, que atribuye al Estado competencias exclusivas en materia de sanidad exterior y control de viajeros internacionales.

También la Ley General de Salud Pública de 2011 refuerza la obligación de actuar ante posibles enfermedades transmisibles en fronteras y puertos. Todas estas medidas, recuerdan desde el Gobierno, deben aplicarse bajo criterios de proporcionalidad, duración limitada y supervisión judicial cuando afecten a derechos fundamentales.

Los tribunales españoles ya han avalado anteriormente la imposición de cuarentenas obligatorias en contextos sanitarios excepcionales, especialmente cuando las actuaciones siguen protocolos oficiales del Ministerio de Sanidad y de organismos internacionales como la OMS.

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