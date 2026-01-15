Antena3
Tensión entre el periodista Chema Crespo y Alfonso Serrano (PP) a cuenta de las comisiones de investigación: "Que tus senadores trabajen más"

El senador y secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y el periodista Chema Crespo, director de 'Público.es', mantenían un tira y afloja en Espejo Público a propósito de la actualidad política

Chema Crespo y Alfonso Serrano

Andrés Pantoja
Publicado:

Alfonso Serrano ironizaba con la intervención de Chema Crespo y la comparaba con la de los dirigentes socialistas, porque "empiezan con el 'no me consta', 'no sabría yo que decirle'" que relacionaba con una falta de información.

El senador del Partido Popular y secretario general de la formación en Madrid, denunciaba la presunta corrupción que salpica desde varios frentes al Ejecutivo y ponía en seria duda el rescate de la compañía Plus Ultra por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en marzo de 2021, y los vínculos del expresidente Zapatero con la operación y con Venezuela: "58 millones de euros a una compañía de apenas el 0,3 del tráfico aéreo español, con la rapidez con la que fue...".

El periodista, con un pasado político vinculado al PSOE, respondía a Serrano a que sus palabras son independientes de todas siglas políticas, y reprochaba la actividad de las comisiones de investigación del Senado acusando a los senadores populares de no estar a la altura de las circunstancias: "Yo no estoy ya en política, soy un humilde opinador, digo lo que creo oportuno cuando creo oportuno, y con mayor o menor acierto".

El periodista decía permitirse una sugerencia al senador del Partido Popular , recordándole que su partido cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta: "Que tus senadores trabajen más".

Serrano respondía rápidamente y aseguraba: "¡Si no paramos por Dios!". Afirmación que obtenía la réplica del periodista: "¿No paráis...? ¡...de hacer ruido¡".

