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Los taxi-pateras irrumpen en las costas de Murcia: hay 4 patronos detenidos

Cada semana, han llegado a las costas de Murcia entre cuatro y cinco embarcaciones. La avalancha de taxi-pateras en Murcia preocupa a los sindicatos.

Imagen de una de las pateras

La avalancha de taxi-pateras en Murcia preocupa a los sindicatos | ANTENA 3 NOTICIAS

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Este verano han saltado las alarmas en la costa de la Región de Murcia por la llegada de inmigrantes en taxi-pateras. Cada semana han arribado entre cuatro y cinco embarcaciones. "Los compañeros se enfrentan a organizaciones criminales sin tener los medios adecuados de protección. Necesitamos medios más modernos y unas embarcaciones que sean capaces de interceptar las pateras. Estamos hablando de que son embarcaciones que pueden tener por encima de los 1000 caballos", asegura David Aguilar, responsable de JUCIL en la Región de Murcia.

Desde la Asociación Justicia para la Guardia Civil denuncian que están en inferioridad de condiciones y que las mafias lo saben. "Se han dado cuenta de la debilidad que tenía el servicio marítimo de La Guardia Civil en la Región de Murcia y han aprovechado esa debilidad pues para aumentar el flujo de inmigración ilegal".

Para las mafias es un negocio millonario. Cobran unos 9.000 euros a cada migrante que traen a la Península y en las pateras suelen venir entre 50 y 60 personas.

Además, ya no se refugian en la noche para llegar a la costa. Lo hacen a plena luz del día. "Han visto que pueden actuar con total impunidad y que la capacidad nuestra está un poco limitada, así que les da igual. Ellos ya no se cortan en venir durante el día. Y una cosa que me preocupa ya no el riesgo que corremos nosotros, que forma parte de nuestro trabajo y vemos que cuando ellos se ven acorralados no duden en atacarnos, otra cosa que denuncio es que entran a las playas y les da igual que haya bañistas o haya gente en la arena porque se ha visto este verano como meten la embarcación y hay gente bañándose con el riesgo que conlleva te puede dar un golpe con el casco de la patera o con las hélices. Ponen en riesgo la vida de los propios migrantes que traen y la de otras personas que nada tienen que ver con ellos", denuncia David.

En las últimas horas la Guardia Civil ha detenido a cuatro patrones que trasladaban migrantes hasta la Península por la costa murciana. Los agentes han intervenido dos embarcaciones. La investigación comenzó a finales de agosto tras el desembarco de 63 migrantes en una playa de Calblanque, en Cartagena. Algunos presentaban heridas que se las habían causado los patrones de las pateras. Fueron golpeados y les amenazaron al aproximarse a la costa para que saltasen con rapidez, aunque no supieran nadar.

A principios de septiembre, tres guardias civiles resultaron heridos tras una persecución. La embarcación sospechosa alcanzó a la de los agentes y la embistieron. Finalmente consiguieron interceptarla y detuvieron a los dos tripulantes.

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