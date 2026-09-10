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ALERTA DEL CNI

Ana Alarcón, portavoz del SUP: "Nos molesta que el Gobierno eluda responsabilidades e intente atacar a los servicios de inteligencia

La portavoz del Sindicato Unificado de la Policía, explica que el Gobierno era el que tenía que tomar medidas ya que los servicios de inteligencia e información "hicieron bien su trabajo y alertaron" de lo que venía.

Ana Alarcón, portavoz SUP

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Manuel Pinardo
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La portavoz del Sindicato Unificado de Policía,Ana Alarcón, explica que el Gobierno era el que tenía que tomar medidas ya que los servicios de inteligencia e información "hicieron bien su trabajo, alertaron y lo pusieron en manos" de los que podían hacer las cosas en Ceuta.

El CNI si avisó y el Gobierno de España lo califica como una "conversación", así lo ha descrito el delegado del gobierno en Ceuta. Pérez Triano asegura que "si uno lee el contenido de esos WhatsApp se ve que no es una conversación formal, es un intercambio de información, no una alerta ni un aviso".

Por ello, Ana Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de la Policía no entiende "nada". "Está claro que el relato que mantienen todos los ministros, es el mismo", y asegura que lo que más le molesta es que "intenten eludir la responsabilidad y ataquen a los servicios de inteligencia", destaca la portavoz que ellos han hecho su trabajo bien, "alertaron y lo pusieron en manos de los que tenían que hacer" algo en Ceuta y "tomar medidas".

"No había policías suficientes en la frontera"

Ana Alarcón se pregunta que han hecho y que medidas tomaron para que "esto se hubiera podido contener de alguna manera", e indica que "en la frontera no había suficientes policías". Desde el SUP indican que no van a "tolerar que la responsabilidad fuera de los policía y se intente ridiculizarlos".

"La clave está en el informe PISA, la comprensión lectora es ridícula", destaca Alfonso Ussía, escritor y colaborador del programa. "Hay algo preocupante, si todo esto son los documentos desclasificados", lo que no ha salido a la luz "debe ser todavía peor", no se han hecho las cosas como se deberían de haber hecho, apostilla Ussía.

A la respuesta de las alertas del CNI, el periodista Rubén Amón ha querido destacar las palabras de Ana Alarcón, que habla en nombre de la policía y ellos tienen "un procedimiento de expresión para contestar al Gobierno" e indica que Pedro Sánchez se ampara en que el CNI no se puede explicar, recordando las palabras del pasado martes de Santiago Abascal: "No es un perro, pero si tiene amo y es Mohamed VI".

"El Gobierno no supo identificar la gravedad de lo que le comunicaron"

"El Gobierno sigue protegiendo a Mohamed VI y alabando su implicación" en la crisis migratoria, explica Amón. "Marruecos nos ha puesto a prueba".

El tertuliano Juan Luis Cano, periodista y escritor, también ha querido destacar junto a las palabras de los presentes que la situación "deja claro que el Gobierno no supo identificar la gravedad de lo que le comunicaron" y explica que tampoco "la policía marroquí, contuvo esa avalancha", "los dos países quedan en evidencia", finaliza Cano.

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