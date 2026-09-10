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Mejores momentos | 10 de septiembre

Luisma renuncia al Bote y “deja a Sandra” jugar la Gran Final

El Bote es una tentación enorme, más todavía si implica pasar a la Gran Final. Sin embargo, Luisma es de los que no rompen el saco y ha desistido en su búsqueda de la casilla dorada.

La ruleta de la suerte

Luisma renuncia al Bote y le “deja a Sandra” jugar la Gran Final

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Borja Tamayo
Publicado:

La partida de Sandra en La ruleta de la suerte ha sido impecable, tanto en lo que respecta a paneles imposibles como en lo referido a la estrategia ejecutada. Sin embargo, bien se sabe que en el Panel con Bote las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos.

Luisma ha cogido el testigo de Esther que, sin fortuna alguna en el juego, había caído en la quiebra. En ese momento, había nada menos que 1.825€ acumulados en el Bote, una cantidad que ha ido aumentando con cada lanzamiento del concursante.

En cuanto se ha alcanzado la escandalosa cantidad de 2.200€, Luisma se ha enfrentado a una disyuntiva: resolver con 325€ en su marcador y renunciar a la Gran Final o jugársela a una tirada más en búsqueda de la casilla dorada. No obstante, el concursante ha abogado por la prudencia y, renunciando a la última prueba del programa, se ha quedado con su marcador. Ahora bien, las dudas lo han acompañado en todo momento. ¡Dale play al vídeo para ver cómo ha tomado la decisión!

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