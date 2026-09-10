"Los ceutíes tenemos la sensación de que somos la moneda de cambio de algo que no se sabe"

Javier es un vecino de Ceuta que se encuentra al límite de sus fuerzas. Desde que tuvo lugar la invasión de migrantes marroquíes su vida, como la de todos los ceutíes, ha cambiado por completo. No da crédito a las declaraciones del ministro del Interior Fernando Grande- Marlaska en las que habla de una inseguridad "subjetiva" por parte de quienes viven en la ciudad ceutí. "No hay seguridad, ayer estaban quemando contenedores en pleno centro de la ciudad", lamenta.

Este ceutí comparte contenido de su día a día en la ciudad a través de las redes sociales. Cuenta que cada vez que publica un vídeo en su cuenta de TikTok recibe cientos de comentarios de origen marroquí para boicotearle. "Ellos quieren una escalada de tensión", mantiene.

Este ciudadano es tajante sobre el malestar que existe en la ciudad con el trato que reciben por parte del Gobierno central. "Los ceutíes tenemos la sensación de que somos una moneda de cambio de algo que no se sabe". Afea además la atención que tuvo la ministra de Igualdad Ana Redondo con las mujeres "que han pasado una frontera de una manera ilegal" y aunque muestra su "máximo respeto a mujeres, niños y a todo aquel que lo necesite" cree que no se les está prestando la atención necesaria a los ceutíes afectados.

"El delegado del Gobierno es un pedazo de traidor"

Tampoco comparte el discurso del delegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano, quien asegura que los avisos por parte del CNI de una posible entrada masiva no fueron lo suficientemente contundentes como para tomar medidas disuasorias. "Ha leído un discurso y trata a los periodistas de una manera altiva". "Pedazo de traidor", añade.

Solicita un reconocimiento especial para los policías de la Península que velan por la seguridad de los ceutíes. "Vamos a dejar de gastarnos el dinero en las ONG y vamos a utilizarlo para cosas que se necesitan", apunta.

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