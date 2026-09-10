A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, conocemos quién es el presentador Jorge Fernández más allá de las cámaras
El presentador de La ruleta de la suerte se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hablar de su faceta más íntima. ¡No te lo pierdas!
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Jorge Fernández es uno de los presentadores por excelencia de Antena 3. Cada tarde nos acompaña con La ruleta de la suerte, que ahora también será un formato nocturno.
Pero Jorge Fernández es mucho más que el presentador de La ruleta. Jorge también es un padre de familia, un amigo y una pareja con mucho mundo detrás de cámaras.
Hoy, Jorge Fernández se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de amor, de familia y de sus proyectos televisivos. ¡No te pierdas todo, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
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