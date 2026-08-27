Fernando Cocho dice que "nadie se cree que el CNI no haya alertado" de lo ocurrido en Ceuta, pero que "nunca sabemos quién dice la verdad"

Ya son 29 días los que han pasado desde que la frontera de Ceuta vio una avalancha de personas entrar a la ciudad. El 30 de julio y, según fuentes del Gobierno, unas 80.000 personas entraron a España. Tras varios días, la gran mayoría han regresado pero las calles de Ceuta siguen colapsadas con menores migrantes que esperan una solución rápida con todos los efectivos desplegados para abordar la situación.

Varias fuentes confirmaron a Antena 3 Noticias que el CNI remitió al Ministerio del Interior varios informes, semanas antes de la crisis, en los que advertía del riesgo de una entrada masiva de migrantes. Interior negó haber recibido esos avisos en esos términos, aunque reconoció que seguía la situación desde mediados de julio.

Por ello, el analista en inteligencia Fernando Cocho, afirma que "todos manipulan o tergiversan la realidad", cuando hay una orden verbal o nota de inteligencia, luego el CNI lo pasa a un documento escrito. "Evidentemente nadie se cree que el sistema no haya informado, están perfectamente al corriente".

"Se respaldan en el estatuto del CNI"

La alerta del CNI se pudo saber desde hace tiempo, "lo vimos en Castillejo con el aumento de compras en neoprenos y aletas", por lo que "nunca se sabrá quien tiene la razón", si Marlaska o Robles. "El CNI basa en sus estatutos que nadie puede hablar con la prensa, por tanto, se refugian los ministros ahí y nunca sabremos quien dice la verdad", explica Cocho.

El analista explica que seguramente si se sabía lo que iba a ocurrir pero evidentemente, como van a responder y dar instrucciones para una avalancha de este tipo. "Tal vez lo mejor o lo más fácil era permitir la entrada para luego intentar repatriarlos antes de que ocurriera una masacre".

Ese es uno de los razonamientos, el otro es que, sabiendo lo que iba a ocurrir, "influyen otras causas de desconocemos entre las relaciones de España y Marruecos", finaliza el analista.

A ello se sumó un informe de Seguridad Nacional aprobado en abril, elaborado con la participación de 17 ministerios, que ya señalaba un incremento de la presión migratoria en Ceuta y Melilla por las entradas a nado. Moncloa sostuvo que se trataba de un aumento habitual en esas fechas e Interior defendió que el documento recogía una constatación estadística y no una alerta.

Mientras algunos migrantes esperan abandonar Ceuta, han aparecido redes que ofrecen traslados hacia la Península por cantidades que alcanzan los 7.000 euros. Durante estos días se han detectado desplazamientos en lancha y se han producido detenciones relacionadas con estas operaciones.

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