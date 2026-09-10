Fernando Cocho advierte tras la desclasificación de los papeles de Ceuta: "Estamos ante un gravísimo caso que no he conocido en 30 años"

La desclasificación de documentación relacionada con la crisis migratoria de Ceuta ha abierto un nuevo debate político sobre las advertencias previas de los servicios de inteligencia, las vías utilizadas para comunicarlas y el papel desempeñado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Fernando Cocho, analista en inteligencia y ciberseguridad, considera que parte de las críticas parten de una interpretación equivocada de las funciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y alerta de las consecuencias que puede tener hacer públicos documentos de inteligencia.

"El CNI puede comunicarse por cualquier vía"

Preguntado por si el CNI lanza alertas mediante sobres lacrados, Cocho rechaza que deba reducirse la comunicación de inteligencia a un determinado formato documental."Obviamente el CNI se puede comunicar por cualquier vía, en vía de urgencia, por teléfono, por WhatsApp, por cualquier herramienta que se considere pertinente", sostiene el analista, quien añade que esas comunicaciones pueden quedar posteriormente registradas para garantizar su trazabilidad.

A su juicio, el cometido del CNI tampoco consiste en anticipar con exactitud cifras de personas que puedan cruzar una frontera. "Obviamente no va a decir que van a entrar 50.433 personas por la frontera, porque eso no es labor del CNI, es labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", afirma.

Cocho distingue así entre la labor estratégica de los servicios de inteligencia y la función operativa de organismos como la Guardia Civil y la Policía Nacional. "El CNI hace labor estratégica, no labor táctica ni labor operativa", señala.

En este sentido, considera que los informes de los cuerpos policiales son los que pueden aportar datos más concretos sobre la situación sobre el terreno. "Los que hacen labor operativa y avisan de la realidad, de la numerología, de exactamente la situación, son la Guardia Civil y la Policía Nacional", explica.

Las nuevas tecnologías frente a los procedimientos formales

El analista también cuestiona la contradicción que, a su juicio, existe entre reclamar el uso de nuevas tecnologías para las comunicaciones de inteligencia y, al mismo tiempo, exigir que todas las advertencias se realicen mediante canales tradicionales. "Nos quejamos de que no se usen las tecnologías, que usan las tecnologías, las que ahora se mueven en redes sociales o en grupos de WhatsApp o de Signal o de otras aplicaciones más encriptadas, y luego nos quejamos de que no se hiciera una comunicación por vía formal", apunta.

Cocho sostiene que las comunicaciones de un servicio de inteligencia cuentan con procedimientos internos destinados a garantizar su trazabilidad. "Cualquier información que se transmite queda realmente grabada y, posteriormente, se elabora una nota, un informe o un acto interno para corresponder la trazabilidad", afirma.

Por ello, considera que centrar el debate exclusivamente en si existió o no un determinado documento físico supone perder de vista el funcionamiento de los servicios de inteligencia. "Todo lo demás son tonterías", sentencia.

La desclasificación y el riesgo para la inteligencia

Más allá de la polémica política, Cocho sitúa el principal riesgo en la propia publicación de documentación procedente de los servicios de inteligencia. "El riesgo no es poner en la picota la inteligencia, que es un riesgo altísimo y es habitual en los gobiernos de este país", afirma.

El analista advierte además de las posibles consecuencias internacionales de desclasificar informes que puedan contener información procedente de otros servicios de inteligencia."El Gobierno va a tener credibilidad a efectos de colaboración con otros servicios de inteligencia", sostiene Cocho, quien considera que la publicación de determinados documentos puede revelar información sobre fuentes, procedimientos y métodos de obtención de información.

"Cuando uno publica un informe de inteligencia y se desclasifica, ahí también figuran, evidentemente, información de otros servicios y, por tanto, están revelando información de otros servicios que no le va a hacer ninguna gracia", señala.

Según explica, un especialista puede extraer de un informe información sobre cómo se obtuvo la información y qué procedimientos se utilizaron. "Los que saben leer informes de inteligencia saben leer en tres líneas de dónde sacabas la información, cuáles son las rutas y los procedimientos, incluso las herramientas que han utilizado", apunta.

Por todo ello, Cocho califica la situación de excepcionalmente grave: "Estamos ante un grave, gravísimo caso que yo, sinceramente, en más de 30 años dedicándome a la labor de seguridad e inteligencia, no he conocido".

¿Por qué se avisó a Marruecos?

Sobre las advertencias a Marruecos y la ausencia de una actuación que evitara posteriormente la crisis de Ceuta, Cocho considera que la explicación debe buscarse en la relación entre ambos países."Se le avisa porque es, lógicamente, desde el punto de vista político, un socio fiable", afirma.

El analista recuerda que los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad actúan bajo las instrucciones establecidas por el Gobierno y sus procedimientos. En su opinión, si Marruecos era considerado un país socio, la comunicación de determinadas advertencias podía formar parte de las relaciones entre ambos Estados. Cocho evita, no obstante, atribuir responsabilidades concretas sobre las decisiones adoptadas posteriormente y considera que esa cuestión debe ser respondida por quienes participaron directamente en ellas.

"No es la comisión de secretos oficiales"

El analista también pone el foco en el control parlamentario de la inteligencia y diferencia entre la Comisión de Secretos Oficiales y la comisión encargada de abordar las cuestiones estratégicas de inteligencia. "La Comisión de Secretos Oficiales corresponde al control efectivo de en qué gasta el dinero el CNI y qué funciones tiene", explica.

A su juicio, el órgano que debería desempeñar un papel central en el debate estratégico es la comisión parlamentaria correspondiente a los asuntos de inteligencia."Lo que tiene que reunirse es la Comisión de Asuntos de Inteligencia, donde se discute, se elabora y se habla sobre la Directiva de Inteligencia que establece los principios del comportamiento de inteligencia en este país", sostiene.

Cocho lamenta que este órgano lleve, según afirma, "mucho, mucho, mucho tiempo sin reunirse". "Dejemos ese entuerto. Ya no es la Comisión de Secretos Oficiales, sino la Comisión de Inteligencia que tiene que reunirse", insiste.

Para el analista, en ese ámbito deberían abordarse cuestiones relacionadas con la estrategia y los intereses geopolíticos de España. "Es ahí donde se habla sobre la Directiva de Inteligencia, sobre intereses geopolíticos, estratégicos de España, si los tiene claro", concluye.

El papel de la CIA y el enfrentamiento político

Cocho también abordó la polémica surgida en el Congreso después de que el diputado del PP Miguel Tellado involucrara a la CIA en la crisis de Ceuta y se produjera una respuesta del Ministerio de Defensa en redes sociales.

Preguntado sobre si la CIA pudo tener algún papel en los acontecimientos, Cocho considera evidente la importancia estratégica de Marruecos para Estados Unidos, aunque rechaza convertir esa cuestión en una afirmación sobre comunicaciones concretas entre servicios de inteligencia.

"Es obvio que el aliado estratégico, no solo de lo que es, sino también de Estados Unidos y de Israel, es Marruecos", afirma. Cocho sitúa además en 2006 un momento relevante en la consolidación de la relación entre Estados Unidos y Marruecos y sostiene que desde entonces Washington ha reforzado su relación con Rabat en ámbitos militares, económicos y de inteligencia.

"Ahora bien, que haya o no comunicación de la CIA o de cualquier servicio de inteligencia o de la NSA norteamericana al CNI es una cuestión entre políticos que discuten sobre cosas que no conocen para tirarse piedras a la cabeza", concluye.

Para el analista, el debate generado tras la desclasificación debería centrarse menos en los enfrentamientos políticos y más en las consecuencias que tiene hacer públicos documentos relacionados con la inteligencia, sus fuentes y sus procedimientos.

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