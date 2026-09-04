Interceptados 89 personas migrantes en cinco pateras llegadas este viernes a Mallorca y Formentera

Durante este viernes la Guardia Civil ha interceptado a 89 personas llegadas de forma irregular en cinco pateras desde Argelia hasta Baleares, en concreto al sur de Mallorca, Cabrera y la isla de Formentera.

Por su parte, han sido detenidos 12 inmigrantes de origen magrebí a las 4:37 horas tras atracar en una embarcación al puerto de la Colònia de Sant Jordi, en el municipio mallorquín de Ses Salines, tal y como ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

En el operativo han intervenido agentes de la Guardia Civil de los puestos de Santanyí y Campos, de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia y de la Policía Local de Ses Salines.

A las 9:45 horas, ha llegado a S'Estufador, en la costa de Formentera, una barca con 29 ocupantes de origen subsahariano que han sido interceptados por agentes de la Guardia Civil. A su vez, coincidiendo a la misma hora, Salvamento Marítimo ha rescatado a siete personas de procedencia magrebí, pero lo ha hecho al sureste de Portocolom, situado en el municipio mallorquín de Felanitx.

El instituto armado ha procedido a las 14:30 horas a la interceptación de 21 personas de origen subsahariano, en la línea de costa, llegadas en patera a la zona de Cala Santanyí, en Mallorca.

Además, una quinta parte llegada se ha registrado a las 18:15 horas, cuando Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han localizado una embarcación a una milla al sur de Cabrera con 14 magrebíes a bordo.

Según los datos registrados por EFE a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares, han señalado que en lo que va de año han llegado al archipiélago 269 pateras con 5.023 inmigrantes. Hay que recordar que el año pasado, en 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5% más de migrantes y cerca de un 15% más de pateras que en 2024.