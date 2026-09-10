Sandra se la juega con el gajo ‘Exprés’: ¿Resolverá el panel en tiempo récord?

Sandra ha heredado un panel con ya tres consonantes reveladas, pero no por ello menos complicado. Con la pista “para evitar ir de tiendas” y 0€ en su marcador, la concursante ha tirado de la ruleta hasta en dos ocasiones antes de caer en la casilla ‘Exprés’.

Para cuando lo ha hecho, Sandra ya había logrado aumentar su premio hasta los 275€. Una cantidad suficiente como para plantearse resolver el panel con seguridad. Sin embargo, ha decidido jugárselo todo y volver a lanzar, llegando a esta casilla tan traicionera.

Y es que si bien con un panel ya bastante descubierto es factible tratar de comprar las consonantes que quedan para aumentar el premio en la medida de lo posible, la realidad es que es un juego mental en el que el hecho de ir a contrarreloj puede traer de cabeza a cualquiera. ¿Habrá conseguido dar con la respuesta correcta o habrá cometido algún error? ¡Dale play al vídeo para averiguarlo!

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