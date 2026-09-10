Las primeras imágenes de 99 para ganar: así es el nuevo concurso de Antena 3 con Miki Nadal e Irene Junquera

Miki Nadal e Irene Junquera se ponen al frente de 99 para ganar, el nuevo concurso de Antena 3. El formato, producido por Boxfish TV para Atresmedia, es la adaptación española de 99 to Beat, un concurso creado por la cadena belga VRT y la productora De Chinezen que ha triunfado internacionalmente y que ya cuenta con versiones en países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia o Brasil.

100 concursantes y una forma de llegar hasta el final

En 99 para ganar, 100 participantes tendrán que superar una sucesión de pruebas para mantenerse en competición. No será necesario ganar cada reto, lo importante será evitar convertirse en el último clasificado.

Cada juego supondrá una nueva oportunidad para continuar en el concurso, pero también el riesgo de quedar eliminado. Los participantes competirán en algunas pruebas de manera individual y en otras lo harán por parejas o en equipos.

Los retos pondrán a prueba habilidades como la velocidad, la memoria, la coordinación, la puntería, el equilibrio, la lógica o la intuición. En muchas ocasiones, además, la estrategia tendrá un papel fundamental.

Los concursantes tendrán que tomar decisiones en cuestión de segundos y, en algunos momentos, establecer alianzas temporales con otros participantes para intentar seguir adelante. Pruebas que pueden parecer sencillas a primera vista terminarán poniendo a prueba sus nervios cuando sepan que un error puede convertirles en el siguiente eliminado.

Y no todo estará escrito de antemano. Durante la presentación del formato en el FesTVal, Carmen Ferreiro, directora de Programas de Entretenimiento de Atresmedia TV, ha adelantado que el concurso “tiene giros”.

Un casting de más de 5.000 personas

La competición reunirá a concursantes con perfiles muy diferentes. Más de 5.000 personas se presentaron al casting, que ha reunido a participantes de entre 18 y 70 años.

Personas de distintas edades, procedencias, profesiones y estilos de vida competirán en igualdad de condiciones. La edad, la profesión o la preparación física no garantizarán ninguna ventaja, ya que cada prueba será diferente y cualquier participante podrá encontrarse con un reto que se adapte mejor o peor a sus habilidades. Para Carmen Ferreiro, “el casting es una representación de lo que es nuestro país. Es plural y diverso”.

Además, el concurso no estará pensado únicamente para quienes participen en él. Una de las claves que ha destacado Ferreiro es la posibilidad de que quienes lo sigan desde casa también puedan ponerse a prueba: “El espectador en casa puede poner en práctica alguna de las pruebas”.

Miki Nadal e Irene Junquera, al frente

La presentación de 99 para ganar también ha servido para conocer cómo será la pareja que estará al frente del concurso. Miki Nadal e Irene Junquera aportarán dos estilos diferentes y, según Carmen Ferreiro, ambos encajan a la perfección.

“Vais a ver un Miki con un sentido del humor e ironía que va a gustar mucho y a una Irene empatizando con los concursantes. Tienen una química única y hacen un tándem maravilloso”, ha explicado la directora de Programas de Entretenimiento de Atresmedia TV.

Miki Nadal afronta esta nueva aventura con especial ilusión y confía plenamente en el potencial del formato: “Estoy tan feliz porque creo que va a ser el concurso revelación de la temporada”.

Irene Junquera, por su parte, destaca la capacidad del programa para mantener al espectador pendiente de cada prueba: “Este programa os va a tener sentados en el sofá. Te mantiene en tensión constantemente. Empatizas con los concursantes”.

La presentadora también ha puesto el foco en lo que ocurre cuando uno de los participantes queda fuera de la competición: “El primer eliminado ya es un drama. Lo que se crea ahí es fascinante. Ha habido matrimonios y embarazos nacidos de este programa”.

Solo uno de los 100 concursantes llegará hasta el final y podrá hacerse con los 100.000 euros. Para conseguirlo, tendrá que superar reto tras reto y, sobre todo, evitar quedar el último.

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