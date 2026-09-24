Laura García, portavoz de JUPOL, tras volver a Ceuta: "Hay terroristas en las calles"

La tensión en Ceuta continúa en el foco y los incidentes se suceden desde el pasado mes de julio. En la conexión con la ciudad autónoma, el programa hablaba con Laura García, portavoz de JUPOL, que hasta ayer se encontraba en plató. La portavoz regresaba por la tarde a la ciudad autónoma y este jueves relataba el cambio que ha percibido a su vuelta: "No solamente me lo he encontrado peor, sino muchísimo peor".

García contaba que lo primero que hizo al llegar a la ciudad autónoma fue acercarse al asentamiento de la playa Benítez, donde se encuentran cientos de migrantes instalados en chozas improvisadas. "Casi me echo a llorar. Al ver esto se te cae el alma a los pies", contaba emocionada.

La portavoz se quejaba de las condiciones en las que trabajan los agentes y aseguraba que lo hacen "para nada", porque, según sus palabras, "no hay un resultado". "Todo el trabajo parece que no cunde", añadía.

"Los únicos que tienen libertades son los invasores"

Laura García exponía que "los únicos que tienen libertades son los invasores", una afirmación con la que comparaba su situación con la de los ceutíes, quienes, según aseguraba, "no pueden hacer nada". La portavoz policial considera que se está permitiendo que los migrantes "hagan lo que les dé la gana", algo que, a su juicio, alimenta un "sentimiento de impunidad" que les lleva a imponerse ante las medidas adoptadas.

Sobre su percepción de un "empeoramiento de la situación", García apuntaba a la reubicación de migrantes en campamentos como una de las posibles causas. Según explicaba, el traslado de personas a estos asentamientos hace que otros migrantes bajen de los montes para ocupar los espacios que quedan libres. "En los montes hay muchísimos", sostenía.

Durante la conexión, el programa aportaba el dato de que la Policía estaría buscando a 12 presuntos yihadistas que se esconderían entre los migrantes. García hacía referencia también a esta información y aseguraba que al menos diez personas expulsadas y condenadas en España por terrorismo yihadista ya habrían entrado en la ciudad autónoma.

"Estamos hablando de la seguridad nacional, hay terroristas en estas calles", afirmaba.

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