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Himno de España y bandera de Ceuta: Ernesto Valero, 'El banderitas', que anima y defiende la españolidad de la ciudad autónoma

Ernesto Valero ya es conocido en la ciudad por poner cada hora desde su terraza, el himno de España. Los vecinos ceutíes le apoyan y aplauden desde la Plaza de los Reyes, junto a la Delegación del Gobierno en Ceuta.

CEUTA ESPAÑA

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Manuel Pinardo
Publicado:

Con el himno nacional resonando con fuerza en la céntrica plaza de los Reyes, justo a la sede de la Delegación del Gobierno, la reivindicación ciudadana continúa a diario en las calles ceutíes.

Coincidiendo con la reunión entre el ministro Ángel Víctor Torres y el delegado de Gobierno de Ceuta, el empresario Ernesto Valero, conocido popularmente como 'El banderitas', se ha convertido en el altavoz del malestar y la reivindicación de Ceuta desde el balcón de su casa: "Es cada día y lo hacemos cada hora para reivindicar que esto es España, que somos España y mostrar nuestra lealtad al país".

"Intento que la gente no se desanime"

Valero ha convertido la megafonía en una herramienta constante de resistencia ante la sensación de abandono e incertidumbre que vive la ciudad y así lo aseguran los vecinos. "Intento que la gente no se desanime y que siga apostando por defender nuestra ciudad y estar siempre al día con nosotros, siguiendo cada organización, salida o acto que organizamos".

Preguntado por Susanna Griso sobre si exculpa al delegado del Gobierno al considerar que el bloqueo responde a la falta de respuesta desde el Palacio de la Moncloa, Valero ha lanzado un mensaje: "Todo el que está por debajo de Sánchez es una marioneta, en el caso de nuestro delegado del Gobierno igual. Yo, como persona, le hago un ofrecimiento, que dimita, que se venga al pueblo y se una, y lo vamos a abrazar y dar calor si cuenta todo lo que sabe que nos pueda ayudar a superar esta crisis", ha zanjado.

Ernesto ha explicado que el delegado del Gobierno en Ceuta vive "temporalmente en un sillón": "Eso es un sillón que dura un tiempo y el pueblo dura para toda la vida y poder pasearse a no poder hacerlo es un gran cambio", finaliza.

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