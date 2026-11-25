Los episodios de increpaciones y abucheos durante los mítines del PP en el País Vasco ya son una constante. Ante esta hostilidad, que se vive desde el inicio de la campaña electoral, acudimos al periodista vasco Chapu Apaolaza para analizar la situación. El periodista advierte de que no es algo nuevo: "Esto sucede hace tiempo", explica.

Apaolaza comentaba que ahora se ven estas imágenes porque se celebran las elecciones generales, pero niega que exista una normalidad política en el País Vasco.

"Se celebró, como es normal, el fin de la violencia de ETA con las armas, pero la victoria no ha llegado. Primero echaron a la gente del PP, la mataron, la torturaron, la secuestraron y ahora no les dejan hacer mítines", resumía, recordando lo vivido años atrás.

"Es un clima terrible que vive y funciona bajo el miedo y la amenaza"

Para Apaolaza, el País Vasco no está ante una "democracia normal", sino que se encuentra en un "clima terrible que vive y funciona bajo el miedo y la amenaza".

Además, sobre las increpaciones durante los mítines del número uno del PP por Guipúzcoa, Jon Echeverría, rechaza que estas manifestaciones se limiten a simples escraches y recuerda lo ocurrido durante la huelga general del 11N. En la sede del PP en Barakaldo, asegura, se produjo una paliza a dos personas y se destrozaron los cristales del local.

Todo ello lo enmarca en lo que considera una "prolongación de ETA".

"La santificación y el blanqueamiento de ETA tiene efectos terribles"

Al hilo de esto, se le planteaba la reciente puesta en libertad del etarra Jon Berciolas, de la que no se habría avisado a la familia de Tomás y Valiente, el hombre al que asesinó. "Estamos hablando de etarras que van persiguiendo a la prensa, que están escoltados por otros etarras y que usan técnicas de amenaza y coacción, como seguir a los coches privados y a la gente anónima", afirmaba. También señalaba que en Hernani había personas persiguiendo a concejales populares.

En este contexto, señalaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "blanquear y santificar" la violencia de ETA, en parte, por pactar con EH Bildu. "Esto tiene efectos terribles", concluía.

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