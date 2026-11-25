Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat catalán y líder de Junts, ha anunciado que volverá a España el 12 de diciembre, después de que el Tribunal Supremo le aplicase la ley de amnistía y archivase la causa que había abierta contra él por el 'procés'.

El expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, anunció este miércoles que regresará a España el 12 de diciembre, tras más de nueve años fuera del país para eludir a la Justicia a causa del referéndum ilegal que convocó y la posterior declaración unilateral de independencia. Dijo que vuelve sin "renunciar a nada" y destacó que tras la amnistía "la política regresa a la política".

Juan Fernández-Miranda, periodista y adjunto al director de 'El Confidencial', ha valorado la confirmación de Carles Puigdemont de que volverá a España el 12 de diciembre: "Me parece que Puigdemont ha ganado, ha conseguido la amnistía y quieren que le traten en Cataluña como un presidente de la Generalitat exiliado cuando llegue, y eso es posible que pase".

El propio periodista asegura que Puigdemont ha tenido reuniones telemáticas para saber todo lo que ocurre en Cataluña. "Pero se ha desconectado de la realidad catalana que, a día de hoy, es muy diferente", recalca el periodista.

El futuro de Junts

"La decisión más importante es saber si va a seguir o no y con qué discurso. Porque Junts está en otro escenario. Tiene un futuro difícil y tendrá que encajar el discurso", explica Juan Fernandez-Miranda sobre el futuro de Junts.

Explica que Pedro Sánchez ha quedado en evidencia tras la entrevista en 'El Mundo' en la que se destaca que es un señor amoral y se detalla cómo fueron las negociaciones sobre la amnistía en Cataluña: "Carles Puigdemont sigue muy enfadado con Pedro Sánchez".

"¿Por qué? Pregunta Susanna Griso. "Le ha engañado en varias ocasiones y un ejemplo concreto es cuando vino el presidente alemán Friedrich Merz a España y Puigdemont le pidió a Pedro Sánchez que le sacara el tema del catalán en Europa. No ocurrió y eso lo tiene el 'expresident' clavado en el corazón".

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