El condado de Los Ángeles ha declarado el estado de emergencia local tras la masiva liberación de gases y residuos que se produjo el pasado 16 de noviembre en el vertedero de Chiquita Canyon, situado en Castaic, al norte de la ciudad. El incidente provocó una columna de basura carbonizada y gases que superaron los 150 metros de altura.

La decisión fue aprobada por unanimidad este martes por la Junta de Supervisores del condado. Kathryn Barger, representante del distrito donde se encuentra el vertedero, defendió la medida y advirtió de que no se puede esperar a que ocurra otro episodio similar. "La erupción de la semana pasada demostró lo rápido que esta crisis puede agravarse y poner en peligro a nuestras comunidades" señaló.

La supervisora también quiso dejar claro que la declaración de emergencia no exime de responsabilidad a la empresa gestora. "Sigo comprometida con exigirles responsabilidades para que proporcionen una reubicación significativa y a largo plazo a los residentes", afirmó. Barger pidió además al gobernador de California, Gavin Newsom, que declare la emergencia estatal para facilitar ayudas económicas y medidas de protección a los afectados.

Una perforación causó la liberación de gases tóxicos

El episodio ocurrió cuando unos trabajadores realizaban una perforación a unos 45 metros de profundidad para instalar un nuevo pozo destinado a controlar las altas temperaturas subterráneas del basurero. Durante esa intervención alcanzaron una bolsa de gas a presión que causó la salida de cenizas, gases y líquidos vaporizados.

Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), la expulsión de gases duró unas siete horas. El organismo ha ordenado a la empresa que presente un plan para evitar nuevos episodios y ha decidido limitar los trabajos de perforación hasta una determinada profundidad.

Un problema que se arrastra desde 2022

El vertedero sufre desde 2022 una reacción subterránea que ha provocado altas temperaturas y un aumento de emisiones y malos olores. Los vecinos llevan años denunciando las molestias y las consecuencias que podrían tener en su salud. Por ello, están trabajando en el realojo temporal de los residentes afectados.

El Departamento de Salud Pública del condado angelino ha advertido de que los fuertes olores pueden provocar dolores de cabeza, náuseas, mareos e irritación de ojos, nariz y garganta. Aunque los controles de aire no han superado los límites de exposición a corto plazo, las autoridades competentes mantienen la vigilancia y siguen evaluando el impacto del suceso.