Con 22 años, el colaborador Jon Echeverría encabeza la lista del PP en Guipúzcoa: "Les molesta que soy joven, no mi capacitación"

Este lunes se conocía el anuncio que afectaba a uno de los colaboradores de 'Espejo Público'. El joven Jon Echeverría se convierte en el candidato que encabeza la lista del PP en Guipúzcoa de cara a las próximas elecciones del 29 de noviembre, con tan solo 22 años.

Hoy conecta con el programa de una manera distinta a la que estaba acostumbrado. Él mismo se convierte en el protagonista y relata cómo ha vivido la decisión de los populares, que ha sido muy comentada en redes sociales y ha generado numerosas críticas.

"Otro que quiere vivir del cuento", "es todo un acierto poner a un propagador de bulos que no ha trabajado en su vida" o "a chupar del bote de jovencito ya" son algunos de los comentarios que cuestionaban en redes sociales su candidatura.

"Llevo cuatro años estudiando Derecho y Economía, estoy perfectamente capacitado"

"He sido muy criticado por ser joven", afirmaba el propio Echeverría. Tras estas palabras, compara su experiencia con la de otras candidatas por Guipúzcoa. Sobre las representantes del PNV y del PSOE, asegura que tienen "cero experiencia laboral fuera de la política, según su currículum publicado". En cuanto a la candidata de EH Bildu, señala que "tuvo un breve paso por asociaciones feministas y fue diputada antes de los 30".

Echeverría sostiene que a ellas no se las critica por su falta de experiencia y añade que, de hacerlo, también habría que cuestionar a personas como Patxi López, de quien asegura que tiene una experiencia similar, aunque con "45 años más".

"Yo tengo toda la vida para trabajar, otros no pueden decir lo mismo"

Sin embargo, Jon Echeverría responde a las críticas y asegura estar "perfectamente capacitado para representar los intereses de los guipuzcoanos". "Llevo cuatro años estudiando Derecho y Economía, con un expediente objetivamente sobresaliente", defendía.

"Yo tengo toda la vida para trabajar, otros no pueden decir lo mismo", sostenía ante las críticas, que, según asegura, no tienen que ver con su capacitación. "Les molesta que soy joven y soy del PP", sentenciaba.

En este contexto, recordaba que su papel no es asumir una candidatura como ministro, sino representar a Guipúzcoa. Por ello, agradecía a su partido "la confianza en los jóvenes para representar a toda la sociedad".

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