Chabolas a 300 euros: el alquiler en pleno centro de Mallorca

Se trata de once chabolas en una gran situación de insalubridad. Allí vivirían también menores de edad y los alquileres por residir ahí rondan los 300 euros. El propietario denuncia que sufre una okupación de su terreno, sin embargo, las versiones varían. Todo indica a que el propietario, presuntamente estaría aprovechándose de las necesidades básicas de personas con bajos recursos.

Alrededor de 30 residentes, muchos de ellos menores

La Policía asegura que el propietario se enfrenta a una sanción de hasta 300.000 euros, que asegura que no cobra nada a los que se hospedan en su terreno. Tras varios intentos de escuchar la versión de un vecino, nos damos cuenta de que todos los residentes son extranjeros y ninguno habla español.

Uno de ellos afirma que no paga por estar allí.

Algunos de los inquilinos se ponen a la defensiva. Piden a los cámaras que no les graben y que no vuelvan por el lugar. Después aparecen más inquilinos que aseguran que sí que pagan alquiler al propietario. “Aquí todos trabajamos” “Nosotros pagamos más o menos 100 euros”.

Uno de ellos nos cuenta que lleva 6 años viviendo en el lugar. Por lo que se puede comprobar hay varias versiones de los hecho y aún no se esclarece si se trata de okupación o de un arrendamiento ilegal de chabolas. En estos momentos la investigación continúa abierta.

