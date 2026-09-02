El lamento de una vecina ceutí en el Día de Ceuta: "El día 31 de julio se paró nuestra vida, ya no hay ni pan"

La tensión en Ceuta no hace más que aumentar. Un mes después de que más de 70.000 migrantes cruzaran la frontera entre Marruecos y España, aún 5.000 personas continúan en la calle, mientras el Gobierno parece no reaccionar.

Ante la falta de ayuda por parte de las autoridades, los ciudadanos de toda España se han manifestado por la situación en Ceuta. Una crisis migratoria cuya entrada masiva podría haber estado orquestado, según un informe de la Policía Nacional publicado por El Español, por gendarmes marroquíes.

Los ceutíes se manifiestan en el Día de Ceuta, que ahora se tiñe de un color más oscuro que de costumbre. "El día 31 de julio se paró nuestra vida", advierte Jessica, una vecina desesperada ante la crisis.

Según cuenta Jessica, la avalancha de migrantes ha supuesto un aumento excesivo de los ciudadanos en Ceuta, que no está preparada para la llegada de tantas personas. "Ya no hay ni pan", asegura, "es una pena por ellos, pero es insostenible vivir así, se tendrán que ir".

Los ciudadanos piden ayuda al Gobierno y denuncian una situación ante la que se sienten abandonados. ¿Lograrán que las autoridades les den una respuesta?

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