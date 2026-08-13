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Eclipse solar

España se queda a oscuras 114 años después: así se ha vivido el eclipse solar total que ha paralizado al país

Millones de personas siguen desde distintos puntos del país el eclipse solar total, un fenómeno que ha convertido el día en noche durante unos instantes y ha permitido contemplar la corona solar.

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España se queda a oscuras 114 años después | Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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España ha vuelto a mirar al cielo. El eclipse solar total ha dejado este miércoles una de las imágenes del año, con la Luna ocultando el Sol hasta provocar que el día se convirtiera en noche durante unos instantes. Hacía 114 años que no se producía en España un eclipse de estas características.

Desde playas y miradores hasta observatorios y espacios abiertos, millones de personas han buscado un lugar desde el que seguir el fenómeno. Con las gafas de protección puestas, la atención se ha concentrado en el cielo mientras la Luna avanzaba sobre el disco solar y la luz disminuía.

El momento de la totalidad ha llegado acompañado de aplausos, gritos y reacciones entre quienes esperaban desde hacía horas. "La verdad que vivimos un momento espectacular", explicaba uno de los asistentes. Otros habían recorrido miles de kilómetros para presenciarlo: "Vinimos aposta desde Amsterdam para verlo desde aquí".

El día se convierte en noche

El eclipse ha podido contemplarse desde numerosos puntos de España. En Madrid, la oscuridad ha llegado al centro de la capital, mientras que en Tarragona los asistentes han seguido el avance de la Luna desde el puerto. En A Coruña, los aplausos y los gritos han acompañado el instante en el que el cielo se ha oscurecido, aunque las nubes han dificultado la observación en algunas zonas de Galicia.

La expectación también ha llegado al Observatorio Astronómico de Yebes, en Guadalajara, elegido por el Gobierno para seguir el fenómeno. Allí han estado los ministros Diana Morant y Fernando Grande-Marlaska, además de los astronautas Sara García y Pablo Álvarez.

"Realmente inimaginable, experiencia y momento que merece la pena", ha señalado Marlaska. Morant también ha reaccionado tras contemplar el eclipse: "Se me ha quedado una sonrisa que no sé cuánto me durará, es espectacular, imponente".

El eclipse, desde más de 10.000 metros

Un equipo de Antena 3 Noticias ha podido seguir el fenómeno desde otro punto: a bordo de un avión a más de 10.000 metros de altitud, en un vuelo en el que también ha participado un grupo de 30 astrónomos.

La observación científica se ha extendido por otros lugares del país. En Burgos, una delegación de 30 personas ha trabajado para estudiar el eclipse, mientras que desde Cuenca se ha lanzado uno de los doce globos sonda a la estratosfera para grabarlo.

No todos han contado con las mismas condiciones. Las nubes han impedido disfrutar plenamente del eclipse en zonas del norte de la Península, entre ellas puntos de Cantabria, Galicia y Asturias. Aun así, el fenómeno ha dejado imágenes desde distintos lugares de España y las reacciones de quienes han podido contemplarlo: "Impresionante y algo que es para vivir una vez en la vida".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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