Carmen Lomana, afectada por el retraso de los trenes: "Aquí querría ver yo al ministro Óscar Puente, te haces pipí y tampoco te dejan pasar"

El reportero de Espejo Público Javi Fuente se trasladaba a la estación madrileña de Atocha para comprobar cómo estaba afectando a los viajeros el caos ferroviario fruto del robo de cable que ha afectado a más de 10.000 pasajeros y 30 trenes. En la estación se podía palpar el caos ya antes de atravesar la puerta principal. Decenas de viajeros se agolpaban en la puerta sin saber si sus trenes partirían o no hacia su destino.

Una de estas pasajeras era la colaboradora de Espejo Público Carmen Lomana. La empresaria señalaba que a esa hora había menos gente quejándose por la falta de trenes en comparación con el tumulto de personas que se habían encontrado a las 9.00 horas. Lomana viajaba a Sevilla a trabajar con un equipo y después tenía previsto disfrutar de La Feria sevillana. Señalaba, sin embargo que lo que menos le apetecía después de las horas de espera era pasarse por la Feria.

"Hay mucha gente con más dificultades que yo que no se encuentra bien"

Bromeaba Carmen Lomana diciendo que últimamente los lunes estaban siendo "negros" y lo mejor era no salir de casa. "Hay mucha gente mayor con dificultades que no se encuentra bien", lamentaba. Por el momento su tren llevaban un retraso de 2 ó 3 horas. A estos pasajeros no les dejan entra en la estación pese a tener billete. Lomana cree que deberían dejar que entraran en la sala otras personas mayores que presenten dificultades: "Yo puedo estar de pie muy bien pero hay otra gente mayor que no", mantenía.

"Hay mucha falta de información, nadie nos ha explicado nada"

Lomana criticaba la falta de información que habían sufrido todas las personas afectadas por los retrasos. "Aquí querría ver yo al ministro Óscar Puente explicando algo", señalaba. "Te haces pipí y no te dejan pasar tampoco", criticaba. Al final de la conexión Lomana ha recibido el aviso de que su tren se disponía a salir de la estación. "Me habéis dado suerte, compañeros", decía antes de salir a coger el tren.

