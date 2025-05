Ayuso califica las incidencias en los trenes como "un bochorno internacional" y asegura que "España está harta"

Los viajeros comenzaban su viaje sin saber lo que les esperaba. El robo de cable en cuatro puntos de la línea de AVE Madrid-Sevilla ha provocado que muchos trenes se hayan quedado parados en medio de su recorrido. Hay afectados en trenes que viajan a Sevilla, también los que tenían como destino Madrid.

"Llevamos más de dos horas y media parados"

Miles de personas han terminado el puente de mayo atrapados en un tren. Desesperados y agotados dentro de un vagón. Uno de ellos es Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP. Viaja en el tren que iba de Sevilla a Madrid, con hora de salida a las 19:33 horas. Juan Bravo ha colgado en sus redes sociales un vídeo denunciando la situación: "Llevamos más de dos horas y media parados, solamente cuando llevábamos una hora parados han pasado con agua, después de pasar con carro vendiendo todo lo que tenían. Nos dicen que ahora mismo no hay bocadillos para que la gente pueda cenar. Si esto lo sabían desde el mediodía, ¿por qué han dejado a la gente subirse al tren?".

No es el único político que ha reaccionado a la situación, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado a través de su cuenta de X la situación como una muestra del "bochorno internacional" que, según ella, sufre España a diario. Ayuso ha lamentado que los continuos apagones y fallos en infraestructuras se hayan convertido en "una calamidad diaria" con consecuencias para la economía nacional.

Además, la dirigente popular ha apuntado que si el Partido Popular estuviera al frente del Gobierno, "la izquierda estaría incendiando las calles desde el primer día". Y ha lanzado un aviso: "Que nadie confunda la sensatez con la indiferencia. España está harta".

Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha culpado al Gobierno por la incidencias : "Una detrás de otra, España no funciona y el único culpable es un Gobierno que está en todo menos en atender los problemas reales de los españoles",

Miles de pasajeros atrapados en trenes

Muchos de los pasajeros con los que ha podido hablar Antena 3 Noticias destacan la cantidad de horas que han estado atrapados en los trenes: "Llevamos aquí siete horas aquí metidos". Pero no es lo único de lo que se quejan los pasajeros afectados: "No nos han ofrecido en ningún momento ni agua, ni bebida, ni comida". Otro cuenta: "no queda comida, lo cual es absurdo porque es que ya no quedaba comida a las siete de la tarde cuando he ido a la cafetería y solo les quedaba un tipo de bocadillo. Lo único que dan es un vasito de agua por persona".

Trenes parados y a oscuras

Entre los atrapados había personas mayores y niños. En algunos de los trenes se han quedado a oscuras e incluso no han podido utilizar los baños por el mal estado en el que se encontraban. "Hay gente que se ha tenido que bajar en Ciudad Real para cogerse un hotel" este es el testimonio de una de las personas afectadas, habla del caso de un matrimonio con dos bebés pequeños que han tenido que abandonar el tren por necesidades de los pequeños.

Todos los afectados coinciden en lo mismo, en la mala gestión: "está siendo bastante desastroso", "la situación no puede ser más caótica". Algunos pasajeros han tardado más de 4 horas en llegar a sus destinos, otros a primera hora de la mañana seguían sin llegar, atrapados en los trenes.

