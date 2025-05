José Carlos viajaba con su hija de 11 años cuando quedaron atrapados en un tren: "Ha sido surrealista, tercermundista"

Ha sido una noche eterna para miles de pasajeros en plena operación retorno. Más de 10.700 personas y 30 trenes se han visto afectados este domingo por una jornada caótica en la red ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. Todo comenzó con una serie de cuatro robos de cable en un tramo de la línea en la provincia de Toledo, lo que provocó retrasos masivos en trenes de Larga Distancia, Alta Velocidad y AVANT, en pleno regreso del puente de mayo.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado el suceso en su cuenta de 'X' como un "acto de grave sabotaje", y ha detallado que la Guardia Civil ya investiga los hechos, ocurridos en un radio de 10 kilómetros entre los municipios de Manzaneque y Los Yébenes. "Son los sistemas de seguridad de la línea. La afectación a los trenes que aún quedan por circular va a ser muy seria. Y apenas tendremos dos horas desde que acabemos hoy para repararlo", añadió el ministro, solicitando colaboración ciudadana para esclarecer lo ocurrido.

Testimonios de los pasajeros: "Horrible, no nos dieron agua, ni información"

Entre los afectados está José Carlos García, quien viajaba con su hija de 11 años. Llegaron finalmente a Córdoba a la 1:00 de la madrugada, tras horas de incertidumbre y malestar en el tren. "No nos dieron agua, no nos dieron bocadillos, cafetería cerrada... horrible. Aparte de mi hija había más niños, personas mayores. Los servicios, los que no estaban cerrados, estaban sucios a reventar. Ha sido surrealista, tercermundista", denuncia.

La falta de información durante el incidente ha sido otro de los grandes problemas. Según José Carlos, "lo único que nos llegó fue un mensaje cuando ya estábamos en el tren", indicando que habría una parada por problemas en la línea. La pregunta que muchos pasajeros se hacían era: "si eso ya lo sabían antes de salir de Madrid, ¿por qué nos dejaron entrar en el AVE?"

Un doble incidente: robo de cable y "enganchón" de catenaria

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández de Heredia, explicaba que además del sabotaje, se produjo un segundo incidente: un tren de la compañía Iryo se enganchó con la catenaria, lo que complicó aún más la situación. Ambos hechos colapsaron la línea. A las cinco de la madrugada, aún quedaban tres trenes por llegar a su destino, mientras los equipos técnicos trabajaban a contrarreloj para reparar la infraestructura, en una noche que ha llevado al límite la paciencia de miles de usuarios.

Otras incidencias: avería en Sevilla y retrasos acumulados

Como si no fuera suficiente, este mismo domingo también se registró una avería en el sistema de señalización en Hornachuelos, lo que provocó demoras por Sevilla adicionales desde la mañana. A lo largo del día, al menos media docena de trenes de Renfe sufrieron retrasos de entre 20 minutos y una hora.

Con la vía cortada para reparar los daños, se prevé que, una vez reanudada la circulación, se formen tapones ferroviarios que podrían prolongar las complicaciones durante horas.

