Mejores momentos | 4 de febrero

Delia destapa la letra oculta llevándose un panel de 600€

La santanderina ha descubierto la letra oculta consiguiendo el “super comodín” y una merecida ola al resolver un panel de más de 500€.

La fe de Delia la ha llevado a seguir sumando tiradas en busca de consonantes que ya conocía, con el objetivo de aumentar la cantidad de su marcador, logrando así redondear su premio.

La resolución de la letra oculta se le ha resistido hasta su penúltima tirada, cuando ha logrado destapar la letra “P” y llevarse, junto al premio económico y un comodín que había ganado anteriormente, el “super comodín”.

Además de la importante cantidad de dinero obtenida en este panel, el público la ha brindado una merecida ovación para despertar la ilusión de Delia.

