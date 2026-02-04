Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Aristócrata Perjudicado

El 'ladrido' de Ernesto de Hannover a un reportero y su reacción: "La noticia sería que contestase con educación"

El periodista Sergio Pérez ha sido víctima del mal humor del aristócrata. Ernesto de Hannover, con antecedentes de comportamiento agresivo, asustó al reportero al gritarle y amagar con quitarle el micrófono.

Ernesto Hannover

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

La fama -y sus conocidos escándalos- preceden a Ernesto de Hannover. El de esta semana es uno más de los no pocos episodios de comportamiento, cuanto menos cuestionable para un supuesto aristócrata, protagonizados por "un príncipe sin reino", como decía el periodista Sergio Pérez.

Para el reportero este asunto ha despertado más revuelo del que merece, sin embargo la actitud del noble del que se ha dicho en más de una ocasión que tiene una peculiar relación con la bebida, así como la reacción del propio Sergio, no han dejado indiferente a nadie en plató.

El pretendiente al trono de Hannover es un viejo conocido de la prensa por sus problemas de autocontrol. Sus indisposiciones, presumiblemente a consecuencia del alcohol, ya impidieron que acudiera a la boda del rey Felipe VI, a la que su esposa acudió sola, pese a que también se le esperaba a él.

"Estábamos acojonados"

Sergio esperaba a Ernesto en la puerta de su residencia de Madrid para hacerle unas preguntas sobre su reciente reencuentro con Claudia Stilianopoulos, tras la separación de ambos. Sin embargo la respuesta del Jefe la Casa de Hannover se limitó a un grito despectivo que repitió en varias ocasiones -en inglés-, y trató de quitarle el micrófono al periodista, que se asustó considerablemente ante lo desmesurado de la reacción: "¡Fuck off!", gritó en repetidas ocasiones el príncipe, que además se quedó apuntando amenazante al reportero.

"Fue súper violento y súper agresivo", explicaba Sergio, cuyos gritos eran motivo de risas en el plató.

"Demuestra no haber superado sus problemas del pasado", sentenciaba el también periodista Lázaro Sánchez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Rosa Belmonte, papeles Epstein

Rosa Belmonte, tras la aparición de varios españoles en los papeles de Epstein: "El que tiene las putas y las fiestas, es el que domina el Mundo"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Rosa Belmonte, papeles Epstein

Rosa Belmonte, tras la aparición de varios españoles en los papeles de Epstein: "El que tiene las putas y las fiestas, es el que domina el Mundo"

Los Sánchez Saborido se someten a un divertido test sobre Japón, ¿quién ganará?

Los Sánchez Saborido se someten a un divertido test sobre Japón, ¿quién ganará?

cebo

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, te contamos la última hora sobre el temporal que azota Andalucía

El azote de los okupas.
OKUPAS

María Segura, la mujer que se ha convertido en el 'terror' de los okupas: "La clave es saber presionar"

“Ha sido un poco metedura de pata”: Delia a punto de liarla en el panel cursi
Mejores momentos | 4 de febrero

“Ha sido un poco metedura de pata”: Delia a punto de liarla en el panel cursi

Delia destapa la letra oculta llevándose un panel de 600€
Mejores momentos | 4 de febrero

Delia destapa la letra oculta llevándose un panel de 600€

La santanderina ha descubierto la letra oculta consiguiendo el “super comodín” y una merecida ola al resolver un panel de más de 500€.

Futbolistas del Barça, asaltados.
Robos

Pánico en el Fútbol Club Barcelona ante la oleada de robos a jugadores: "No deberían hacer ostentación de las joyas que tienen"

El robo que han sufrido en su domicilio varios jugadores del Fútbol Club Barcelona ha hecho saltar las alarmas en la plantilla azulgrana. Un miembro de los Mossos d' esquadra explica los errores que dejan desprotegidos ante los ladrones a estos deportistas de élite.

El curioso arranque de Lourdes en La ruleta de la suerte

El curioso arranque de Lourdes en La ruleta de la suerte

Ernesto Hannover

El 'ladrido' de Ernesto de Hannover a un reportero y su reacción: "La noticia sería que contestase con educación"

¡Irresistible! Eva y Karlos Arguiñano nos enseñan a preparar crujiente de requesón, pistachos, almendras y dátiles

¡Irresistible! Eva y Karlos Arguiñano nos enseñan a preparar crujiente de requesón, pistachos, almendras y dátiles

Publicidad