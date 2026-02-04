El 'ladrido' de Ernesto de Hannover a un reportero y su reacción: "La noticia sería que contestase con educación"

La fama -y sus conocidos escándalos- preceden a Ernesto de Hannover. El de esta semana es uno más de los no pocos episodios de comportamiento, cuanto menos cuestionable para un supuesto aristócrata, protagonizados por "un príncipe sin reino", como decía el periodista Sergio Pérez.

Para el reportero este asunto ha despertado más revuelo del que merece, sin embargo la actitud del noble del que se ha dicho en más de una ocasión que tiene una peculiar relación con la bebida, así como la reacción del propio Sergio, no han dejado indiferente a nadie en plató.

El pretendiente al trono de Hannover es un viejo conocido de la prensa por sus problemas de autocontrol. Sus indisposiciones, presumiblemente a consecuencia del alcohol, ya impidieron que acudiera a la boda del rey Felipe VI, a la que su esposa acudió sola, pese a que también se le esperaba a él.

"Estábamos acojonados"

Sergio esperaba a Ernesto en la puerta de su residencia de Madrid para hacerle unas preguntas sobre su reciente reencuentro con Claudia Stilianopoulos, tras la separación de ambos. Sin embargo la respuesta del Jefe la Casa de Hannover se limitó a un grito despectivo que repitió en varias ocasiones -en inglés-, y trató de quitarle el micrófono al periodista, que se asustó considerablemente ante lo desmesurado de la reacción: "¡Fuck off!", gritó en repetidas ocasiones el príncipe, que además se quedó apuntando amenazante al reportero.

"Fue súper violento y súper agresivo", explicaba Sergio, cuyos gritos eran motivo de risas en el plató.

"Demuestra no haber superado sus problemas del pasado", sentenciaba el también periodista Lázaro Sánchez.

