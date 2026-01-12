Hablamos con el estafador que se hace pasar por la princesa Leonor: "Harás un único pago de 100 euros para poder enviarte tu premio"

“Hola, buenos días. A ti que me estás viendo estos días”, es una de las frases que una presunta princesa Leonor dice en uno de los vídeos que circulan por TikTok. Lo que parece un cuento, es una historia de terror para decenas de víctimas que han caído en su trampa.

Una princesa joven, con todos los ojos puestos en ella y ¿con TikTok? Aparentemente la princesa de nuestro país tiene perfil en redes sociales, fotos, vídeos e incluso habla con nosotros. “Tengo muchísima ayuda”, cuenta en uno de los vídeos, “Hola, resuelva sus dudas”, relata en otro de ellos. En algunos de estos perfiles le siguen más de 10.000 personas, hay vídeos que acumulan miles de visualizaciones y comentarios que halagan el trabajo de la princesa.

Primer contacto por Tik Tok

A pesar de que la red social TikTok prohíba el uso de la inteligencia artificial, son numerosos los vídeos que aparecen. En Más Espejo tratamos de ponernos en contacto con uno de estos perfiles y en cuestión de minutos recibimos su respuesta. “Es agradable tenerte aquí, ¿cuánto tiempo has sido mi fan?”, escribe el falso perfil de la Princesa Leonor.

Ante la sorpresa del programa, el perfil nos reitera que “sí, tengo TikTok”. Sin embargo, en nuestro primer contacto, la presunta Princesa nos lanza una pregunta que va un paso más allá: “¿Has participado en alguno de mis sorteos? Dame tu número de Whatsapp”, escribe.

“Has ganado 100.000 euros”

La conversación pasa a ser, lo que parece, algo más personal: “Hola, cariño. Es agradable tenerte aquí. Hago un sorteo para mi mayor fan en tik tok y tú eres uno de ellos”, cuenta. El supuesto fan de la Princesa ha entrado en una estafa que no para de repetirse donde asegura que hemos sido galardonados con “una caja con 100.000 euros, un teléfono nuevo y una lavadora”.

El proceso no acaba ahí, la supuesta Princesa Leonor procede a llamar por teléfono cuando siente que su víctima ha caído en la trampa. Tras esta llamada suena una voz clara, firme y perfectamente clonada de Leonor. Sin embargo, sus respuestas se perciben un tanto robóticas.

“Necesito que me envíes tu nombre, foto y dirección. Harás un único pago de 100 euros para poder enviarte tu premio”, cuenta. Quien paga, cae en la red de esta estafa que se gestiona desde Nigeria o República Dominicana.

El experto en inteligencia artificial, Ricardo Fernández, explica que un clonado de audio se puede “generar desde cualquier parte del mundo”. Explica que es un proceso que no es complejo, pero que es “un contenido que en malas manos puede llegar a ser muy peligroso”.

Para realizar este contenido, “se necesitan dos fuentes básicas: la foto real de la Princesa y su voz”, cuenta Fernández. “A partir de una foto, como la de la Princesa, vamos a generar a la Princesa en los escenarios que queramos”, relata. De esta forma, se puede clonar la voz e imagen de Leonor sin ningún tipo de dificultad.

Uno de los consejos que da Ricardo es fijarse en los músculos de la cara. “Suele existir una disconformidad en los vídeos de IA cuando sonríes y en cómo se mueve el resto de músculos de la cara”, cuenta.

La Fundación Princesa de Asturias en alerta

Un fraude del que también han alertado desde la Fundación Princesa de Asturias: “La Fundación advierte de que no dispone de programas de ayuda económica, subvención de proyectos, sorteos u otros mecanismos de naturaleza monetaria, destinados a ciudadanos particulares”, explica.

Además, asegura, que los únicos perfiles oficiales de la Casa Real son públicos y conocidos por toda la sociedad. “Se han detectado perfiles falsos y comunicaciones fraudulentas en redes sociales, que usurpan la identidad de la Fundación Princesa de Asturias y de Su Alteza Real la Princesa de Asturias, para realizar proposiciones de carácter económico y/o recaudar dinero”, escriben en dicho comunicado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.