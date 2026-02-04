Publicidad
El capitán en Japón
Lo que la familia Sánchez Saborido realmente ha aprendido tras su aventura en Japón
Joaquín Sánchez, Susana Saborido y sus hijas han compartido cómo este viaje les ha cambiado, desde la paciencia hasta la manera de comunicarse.
Las reflexiones de los Sánchez Saborido dejan ver un viaje que va más allá del turismo y se convierte en ejercicio de convivencia y autoconocimiento. Según su hija mayor, Daniela, la experiencia ha enseñado a Joaquín a tomarse las cosas con calma y entenderse mejor como familia, mientras que ella misma afirma haber ganado tranquilidad durante la travesía.
Joaquín destaca que Salma ha desarrollado más paciencia y que él ha aprendido a pensar más en sí mismo, reconociendo el amor entre sus hijas pese a las frecuentes discusiones. Por su parte, Susana ha reforzado su autodisciplina y comunicación, y la benjamina bromea sobre su madre y la limpieza “ahora está el triple de obsesionada” ha confesado Salma.