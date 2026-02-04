Lo que la familia Sánchez Saborido realmente ha aprendido tras su aventura en Japón

Las reflexiones de los Sánchez Saborido dejan ver un viaje que va más allá del turismo y se convierte en ejercicio de convivencia y autoconocimiento. Según su hija mayor, Daniela, la experiencia ha enseñado a Joaquín a tomarse las cosas con calma y entenderse mejor como familia, mientras que ella misma afirma haber ganado tranquilidad durante la travesía.

Joaquín destaca que Salma ha desarrollado más paciencia y que él ha aprendido a pensar más en sí mismo, reconociendo el amor entre sus hijas pese a las frecuentes discusiones. Por su parte, Susana ha reforzado su autodisciplina y comunicación, y la benjamina bromea sobre su madre y la limpieza “ahora está el triple de obsesionada” ha confesado Salma.