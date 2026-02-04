El curioso arranque de Lourdes en La ruleta de la suerte

Nada más comenzar su participación, Lourdes, ha encadenado cuatro tiradas de ruleta con unos resultados inusuales. En ese inicio, ha caído de forma consecutiva en las casillas de "todas las vocales", "me lo quedo", "el premio” y "empiezo yo".

A pesar de la fortuna que ha tenido al caer en cuatro lugares que suponen una ayuda extra para el programa de los concursantes, la albaceteña no conseguía sumar dinero a su marcador con esas tiradas iniciales.

Finalmente, Lourdes ha logrado resolver el primer panel normal del programa de hoy, sumando sus primeros 150€ en su marcador.